La situazione causata dal coronavirus COVID-19 e la sua rapida crescita sottolinea l'importanza di adottare misure precauzionali volte ad evitare il contagio. Il lavaggio frequente è la misura preventiva di base. Ma ... cosa succede se non c'è acqua?

Come scegliere il giusto disinfettante

I disinfettanti per le mani diventano quindi un'alternativa, ma attenzione: sono utili solo se la loro gradazione alcolica è alta. L’efficacia disinfettante di questi gel, infatti, è data dalla quantità di alcol in essi contenuta: solo i gel che contengono una percentuale di alcol superiore al 60% possono essere considerati davvero efficaci contro batteri, virus e funghi.

I disinfettanti per le mani sono utili?

Il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone è la misura di base più raccomandata per combattere la trasmissione di COVID-19.Per essere efficace, è sufficiente lavarsi bene le mani con acqua e sapone per almeno 40 secondi. Tuttavia, non sempre abbiamo un lavandino a portata di mano per lavarci le mani. In queste situazioni, l' uso di prodotti disinfettanti a base alcolica è considerata una valida alternativa , poiché questi disinfettanti per le mani servono a ridurre rapidamente la quantità di germi, sebbene non siano la scelta migliore per pulire le mani sporche. Il prodotto, deve essere applicato sempre sulla pelle asciutta e integra (senza ferite o lesioni), sfregando le mani per almeno 30-40 secondi ed eseguendo gli stessi movimenti che si compiono quando si usa il sapone, in modo da igienizzare tutte le parti (palmo, dorso, dita, pollici e polso).

Quando usciamo di casa, dovremmo sempre pensare di portare un flacone di questo gel idroalcolico , noto anche come gel disinfettante o antisettico con noi . Per poterlo trasportare comodamente nella nostra borsa , zaino o tasca, dobbiamo scegliere un piccolo contenitore. L'ideale è tra 50 ml e 100 ml . Vediamo assieme i migliori in commercio

I migliori gel igienizzanti per le mani