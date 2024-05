Astrazeneca ritira il vaccino, dopo le ammissioni sugli effetti collaterali

Nella giornata di ieri, martedì 7 maggio, l'Agenzia europea per i medicinali ha emesso un avviso secondo cui il vaccino non è più autorizzato all'uso. Una notizia che va spiegata, in Veneto i vaccinati covid che hanno completato il ciclo sono 85,6% della popolazione, in provincia di Verona l'83,8%, (fonte Regione Veneto), molti con Astrazeneca.

Secondo quanto riportato da The Guardian, nonostante il vaccino sia risultato complessivamente sicuro ed efficace, comportava il rischio di un effetto collaterale raro ma grave, noto come trombosi con trombocitopenia (o TTS). Questa sindrome si è verificata in circa due o tre persone su 100mila.

La stessa AstraZeneca, nelle scorse settimane, ha ammesso per la prima volta, in documenti giudiziari citati nell’ambito di un processo in corso a Londra, la possibile relazione fra il suo vaccino ed episodi di trombosi di tipoTts (con sindrome da trombocitopenia) come “effetto collaterale molto raro”.

Pur negando responsabilità legali e trincerandosi sia dietro le generiche avvertenze del foglio illustrativo, è un'ammissione che, secondo i quotidiani britannici, potrebbe aprire la strada a risarcimenti milionari.

La decisione è stata presa per diverse ragioni, tra cui:

Disponibilità di vaccini aggiornati: Con l'emergere di nuove varianti del virus SARS-CoV-2, sono stati sviluppati vaccini più efficaci nel contrastarle. Di conseguenza, la domanda per il vaccino AstraZeneca è diminuita.

Con l'emergere di nuove varianti del virus SARS-CoV-2, sono stati sviluppati vaccini più efficaci nel contrastarle. Di conseguenza, la domanda per il vaccino AstraZeneca è diminuita. Rari effetti collaterali: Il vaccino AstraZeneca è stato associato a rari casi di trombosi venosa sinusale (CVST), un grave disturbo del sangue che può causare coaguli di sangue e morte. Sebbene il rischio sia molto basso, la disponibilità di vaccini alternativi con un profilo di sicurezza simile ha portato alla decisione di ritirarlo.

Il vaccino AstraZeneca è stato associato a rari casi di trombosi venosa sinusale (CVST), un grave disturbo del sangue che può causare coaguli di sangue e morte. Sebbene il rischio sia molto basso, la disponibilità di vaccini alternativi con un profilo di sicurezza simile ha portato alla decisione di ritirarlo. Motivi commerciali: AstraZeneca ha affermato che il ritiro è dovuto anche a motivi commerciali, in quanto la produzione e la distribuzione del vaccino non sono più economicamente sostenibili.

Le parole dell'azienda Astrazeneca

"I nostri sforzi - si legge nel comunicato della società - sono stati riconosciuti dai governi di tutto il mondo e sono ampiamente considerati come una componente fondamentale per porre fine alla pandemia globale".

Fonte: Today.it