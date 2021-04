Gnocchi di zucca e patate, la ricetta del classico piatto della tradizione italiana

Oggi vi proponiamo una ricetta per preparare gli gnocchi, un po' diversa da quella classica, dato che solitamente sono fatti con le patate. Ma se volete sfruttare la polpa della zucca che magari avete avanzato in frigo, o semplicemente volete provare qualcosa di diverso, questa ricetta vi sorprenderà!

Gli gnocchi di zucca e patate sono molto ricchi perché da soli hanno un sapore molto intenso.

Ingredienti 4 porzioni Gnocchi di zucca e patate

• ½ Kg Patata

• 300 gr zucca, pelata e senza semi

• 150 gr Farina

• 60 gr amido di mais

• 1 cucchiaio burro

• q.b sale, pepe e noce moscata

• Salsa di pomodoro qb

Preparazione gnocchi di zucca e patate

Lava e pela sia le patate che la zucca, tagliali a piccoli pezzi e metti tutto a cuocere finché non sono teneri, almeno mezz'ora. Metti le patate e la zucca in una ciotola, frulla e aggiungi il burro Aggiungi la farina e l'amido e condire con pepe, sale e noce moscata. Impasta bene fino a formare un impasto omogeneo. Per formare gli gnocchi, devi prendere dei pezzi di pasta e formare delle strisce sottili, quindi tagliarli a cubetti e passarli nello stampo per gnocchi o nella forchetta. Prepara la salsa di pomodoro. Metti in una pentola molta acqua insieme al dado vegetale e quando bolle unisci gli gnocchi e fai cuocere finché non saliranno a galla e saranno pronti. Scolali e aggiungi la salsa di pomodoro e il formaggio grattugiato per il tocco finale.

Altrimenti per assaporare veramente il gusto degli gnocchi alla zucca, una volta cotti tutti gli gnocchi , condisci semplicemente con il burro fuso, che utilizzerai pure in precedenza per dorare le foglie di salvia da mettere sopra come guarnizione. Servi subito gli gnocchi di zucca, deliziosi belli caldi.

Proprietà della zucca

Le proprietà delle zucche sono innumerevoli, soprattutto le varietà autunnali e invernali, forniscono vitamine e minerali essenziali senza fornire quasi calorie. Questo ortaggio è ricco di vitamine, in particolare beta-carotene o provitamina A e le altre due vitamine antiossidanti, C ed E. Un'altra delle proprietà della zucca è che fornisce licopene, lo stesso pigmento antiossidante che si trova nel pomodoro, e diverse vitamine del gruppo B (B2 e B6 e acido folico). I suoi minerali includono potassio, fosforo, magnesio, ferro e zinco. Oltre ad essere a basso contenuto calorico, è uno degli alimenti più medicinali del nostro orto.