Banana Bread: la ricetta facile e veloce per una colazione da sogno

Il banana bread è un pane morbido e gustoso di origine anglosassone a base di polpa di banana e aroma alla cannella, ottimo per una sana colazione. Perfetto per riciclare le banane troppo mature o annerite, è facile e veloce da preparare ed è ottimo da gustare a colazione, ma anche durante un brunch, magari accompagnato da burro e confetture, o per una sostanziosa merenda.

Vediamo quindi la ricetta per preparare un soffice e profumatissimo banana bread: per una versione meno light ma sicuramente più golosa, puoi aggiungere a piacere delle gocce di cioccolato, noci o nocciole tritate. Sarà ancora più delizioso!

Ingredienti per il Banana Bread

3 banane mature

80 g di burro

80 g zucchero di canna

1 uovo

200 g farina

aroma di cannella

Preparazione Banana Bread