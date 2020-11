Prurito al cuoio capelluto: i tre migliori rimedi naturali

Il prurito del cuoio capelluto si verifica quando il livello dell'acqua naturale del cuoio capelluto è sbilanciato, causando la necessità di grattarsi frequentemente. Scopri in questo articolo 3 rimedi naturali per smettere di grattarti la testa. Con ingredienti fatti in casa e naturali puoi porre fine a questo fastidioso problema e, allo stesso tempo, migliorerai la salute dei tuoi capelli.

Prurito al cuoio: shampoo olio di menta piperita

Se vogliamo una soluzione rapida che ci dia sollievo senza smettere di usare il nostro shampoo, possiamo usare l'olio essenziale di menta piperita . Questa essenza, che dobbiamo usare in piccola quantità per non irritare di più il cuoio capelluto, ci fa sentire una grande freschezza pur avendo effetti antinfiammatori (come assicura questo studio condotto dall'Università islamica di Azad (Iran).

Prurito al cuoio: infuso di calendula

La calendula è una delle piante medicinali più apprezzate per lenire diversi tipi di irritazioni e infiammazioni cutanee, come afferma la ricerca condotta dal Centro per la Ricerca e lo Sviluppo dei Farmaci a Cuba . Possiamo acquistarlo in estratto, tintura, crema, ecc. Oggi possiamo trovare anche shampoo delicati a base di questo fiore. In questo caso, per alleviare il prurito del cuoio capelluto possiamo preparare un infuso di calendula. Dobbiamo solo usarlo come balsamo. Cioè, dopo lo shampoo e senza risciacquare i capelli.

Maschera all'aloe e camomilla

Un'opzione per alleviare immediatamente il cuoio capelluto è preparare una maschera a base di ingredienti lenitivi e antinfiammatori. In questo caso, abbiamo optato per il gel di aloe vera e la camomilla.

Ingredienti:

3 cucchiai di gel di aloe vera (45 ml)

7 gocce di olio essenziale di camomilla o 1 cucchiaio di estratto di camomilla (15 ml)

Cause del prurito al cuoio capelluto