Probiotici: perchè sono importanti per la nostra flora batterica

Potresti aver sentito dire che l'assunzione di probiotici ha molti benefici per la salute dell'intestino, ma potresti anche chiederti cosa sono esattamente i probiotici? Perché sono utili? In questo articolo proveremo a rispondere a tutte le tue domande. probiotici sono preziosi alleati della nostra salute, utilissimi nel difendere l'ecosistema intestinale e, più in generale, il nostro organismo. L'intestino, infatti, è un organo fondamentale negli equilibri immunitari dell'organismo, poiché ospita circa il 70% delle nostre difese; di conseguenza, il buon funzionamento dell’apparato digerente e un sistema intestinale equilibrato contribuiscono a preservare il nostro sistema immunitario e a mantenere l’organismo sano e forte.

Cosa sono i probiotici

I probiotici sono microrganismi vivi ¾ principalmente batteri ¾ , che, somministrati in quantità adeguate, hanno effetti benefici per la salute. Nel corpo umano vivono circa 2.000 specie diverse di batteri, di cui solo 100 possono essere dannosi, il resto costituisce la normale flora microbica. Più del 95% di questa flora vive principalmente nel colon, dove svolge importanti funzioni sulla digestione, la produzione di alcune vitamine e la protezione da altri microrganismi che possono essere dannosi. I probiotici più comunemente usati appartengono ai gruppi dei lattobacilli e dei bifidobatteri, e ciascuno di questi gruppi comprende diversi tipi di batteri con funzioni diverse; pertanto, non tutti i probiotici esercitano gli stessi effetti. In pratica, i probiotici, sono batteri buoni in grado di raggiungere, riequilibrare e supportare la flora batterica.

Probiotici come consumarli

Possiamo trovare probiotici in alimenti come yogurt o kefir o sotto forma di integratori alimentari.

La maggior parte dei microrganismi probiotici utilizzati negli integratori alimentari appartengono ai generi BIfidobacterieum e Lactobacillus; tuttavia, esistono numerosi ceppi di probiotici, ognuno dei quali svolge funzioni differenti. Proprio per questo, è importante consultare il proprio medico prima di assumere integratori di probiotici, così da individuare il ceppo indicato per trattare i propri disturbi.

Benefici dei probiotici

Assumere probiotici risulta quindi molto utile per ristabilire l'equilibrio intestinale, in particolare in seguito all'assunzione di antibiotici, di malattie o di periodi di forte stress. Ma non solo. Infatti, i probiotici sono utilissimi anche per: