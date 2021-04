Pasta di legumi: benefici e ricetta

Una dieta sana dovrebbe includere almeno tre o quattro volte a settimana i legumi! Questi infatti contengono tra il 50% e il 60% di carboidrati, con un indice glicemico molto basso, e per lo più sotto forma di amido. La complessità di questi idrati, insieme alla fibra che ci forniscono, sono un'opzione per le diete dimagranti, poiché forniscono una sensazione di sazietà, un miglioramento del transito intestinale e sono una buona alternativa per i diabetici, poiché vengono assorbiti molto lentamente. Il loro alto contenuto proteico inoltre, può essere una buona alternativa per i vegetariani , per lasciare un po 'di prodotti derivati ??dalla soia fermentata (come il tofu) o derivati ??dal glutine (come il seitan). Sono ricchi di sali minerali, vitamine e antiossidanti come calcio, folati, potassio, zinco, selenio, vitamine del gruppo B e ferro, che, se abbinati a cibi ricchi di vitamina C, sono ideali per combattere l'anemia. Ricchi di grassi insaturi, aiutano ad abbassare il colesterolo e fanno bene al cuore e allo stress . Infine, nutrono i reni e regolano le ghiandole surrenali. In questo modo, aiutano a regolare i livelli di acqua nel corpo.

Vediamo un'ottima ricetta per consumarli nel modo giusto, una versione della classica pasta, la pasta di legumi.

Ricetta pasta di lenticchie in salsa di ceci e ruccola

Ingredienti

80g pasta di legumi

100g ceci precotti

50 g porro

q.b sale e pepe

q.b basilico

2 cc di olio extravergine di oliva

50 g di ruccola

Come preparare la pasta ai legumi