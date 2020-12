Cene e pranzi di Natale in arrivo? Ti sveliamo i segreti per non ingrassare durante le festività

Il Natale è vicino, e per gli amanti della linea non è mai un buon momento! Non ingrassare a Natale tra pranzi, e cenoni sembra una missione quasi impossibile. Se si tratta di uno strappo alla regola, ovvero di qualche vizietto natalizio da concedervi solo alcuni giorni, tra il 24 e il 31, tranquilli che il vostro organismo è in grado di autoregolarsi e di mantenere il peso di partenza. Ma se i vizietti si prolungano fino alla befana, potremmo avere qualche amara sorpresa davanti alla bilancia!

Visto che poi dimagrire in modo sano non è così semplice come a dirsi, vediamo assieme i trucchi e i consigli per godersi le feste natalizie senza ingrassare.

1. Vietato digiunare!

Regola numero 1: Vietato digiunare! È importante non spegnere il nostro metabolismo digiunando! Fare 4/5 pasti al giorno (colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena), infatti, mantiene attivo il nostro metabolismo e soprattutto non ti fa arrivare affamatissimo, al momento del fatidico cenone. Ovviamente opta per spuntini sani e non confezionati, come una frutto o uno yogurt greco.

2. Riduci in anticipo il carico calorico

Per compensare gli eccessi delle feste, nei pasti "normali" tra un cenone e l'altro, cerca di rimanere leggero. Preferisci alimenti integrali, cereali in chicco quali riso, farro, avena e grano saraceno, mangia tante verdure e, per cena, opta per una buona vellutata o una zuppa di legumi. Per quanto riguarda le proteine, prediligi quelle del pesce magro.

3. Attenzione a ciò che bevi!

Via libera ad acqua, tè verde, ed infusi detox per depurare l'organismo. Prediligi il miele o il sciroppo d'acero allo zucchero. Evita il più possibile gli alcolici, nemici della dieta! Considera infatti, un bicchiere di vino rosso contiene circa 75 kcal, un bicchierino di amaro circa 314 kcal e un bicchiere di champagne circa 87 kcal. Ne puoi fare a meno vero?

4. Movimento

Appena puoi, concediti del tempo per te e per fare un pò di movimento. Cammina ogni giorno, basta mezz'ora di camminata veloce per smaltire l'eccesso calorico assunto durante le feste. Quando fuori piove e la voglia di uscire non c'è, niente paura, puoi sempre fare qualche esercizio a corpo libero in casa, nella prossima guida ti mostreremo quelli più efficaci!

5. Festeggia!

In fondo è Natale, non dobbiamo fare troppe rinunce! Mangia tutto quello che ti piace, ma senza esagerare! Evita magari il pane, ma solo per concediti il dolce che più ti piace!