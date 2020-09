Tisane di bellezza: i migliori infusi naturali per il tuo corpo

PREPARAZIONE

1. Versare l'acqua filtrata in una piccola casseruola e riscaldare appena sotto il punto di ebollizione.

2. Aggiungere le bacche essiccate, i fiori e la scorza d'arancia, quindi abbassare la fiamma al minimo e coprire la pentola con un coperchio ben aderente. Cuocere a fuoco lento per 5 minuti fino a quando le bacche sono morbide e iniziano a scoppiare.

3. Versare il composto in una tazza e utilizzare il dorso di un cucchiaio per estrarre quanto più liquido possibile dalle bacche. Aggiungi qualche goccia di limone a piacere per un tocco di agrumi freschi e stai aggiungendo una buona dose di vitamina C.

4. Addolcirlo con un po 'di miele.

Suggerimento

Congela questo tè in vaschette per cubetti di ghiaccio e usa il ghiaccio per aromatizzare l'acqua o altre bevande fredde. Oppure servire freddo, con ghiaccio, con un rametto di menta fresca.

Tisana ai semi di finocchio

I semi aromatici di finocchio, fieno greco, sedano e anice aiutano a bilanciare lo zucchero nel sangue e forniscono una pulizia dalla testa ai piedi. Riscaldare lo zenzero e la cannella favorisce l'azione delle loro qualità antinfiammatorie e antibatteriche. Ricerche recenti suggeriscono che la cannella può abbassare i livelli di zucchero nel sangue e aiutare a prevenire il diabete di tipo 2.

Per 1 tazza grande

INGREDIENTI

1 cucchiaino e mezzo di semi di finocchio

½ cucchiaino di semi di sedano

¼ di cucchiaino di semi di fieno greco

1 cucchiaino di zenzero essiccato tritato o un pezzo di zenzero fresco da ½ pollice, sbucciato e tritato

½ cucchiaino di anice

¼ di cucchiaino di cannella in polvere o pezzi fini secchi

Fette di limone per guarnire

PREPARAZIONE

1. Mettere tutti gli ingredienti, tranne le fette di limone, in un bollitore caldo. In una brocca elettrica o in una casseruola media, mettere l'acqua filtrata a scaldare appena sotto il punto di ebollizione, versare una tazza d'acqua sulle erbe e coprire il bollitore. Lascia riposare. I semi impiegano un po 'più di tempo per infondere le foglie essiccate, quindi è una buona idea lasciarli per 10-15 minuti.

2. Filtrare in una tazza grande e posizionare gli spicchi di limone sopra.

Lo sapevate?: finocchio è una spezia versatile con ottime proprietà antiossidanti e ricca di vitamine e minerali. È particolarmente utile per sostenere il sistema digestivo e alleviare il gonfiore.

Consiglio : portate con voi una bustina di semi di finocchio e masticatene alcuni dopo aver mangiato per migliorare la digestione e rinfrescare l'alito.

Tè chai indiano

Il tè chai indiano caldo, confortante e deliziosamente speziato è diventato popolare in Occidente. In questa ricetta del tè chai, il rooibos (noto anche come " redbush ") sostituisce il tradizionale tè nero per creare una deliziosa bevanda decaffeinata ricca di antiossidanti e aromatici. Aiuta a migliorare la digestione in modo da poter ottenere la massima nutrizione dal cibo.

INGREDIENTI

2 cucchiaini di rooibos essiccati

1 stecca di cannella, tagliata a metà

3 grani di pepe nero

4 chiodi di garofano secchi

1 cucchiaino di zenzero tritato essiccato o un pezzo di zenzero fresco da un pollice, sbucciato e grattugiato

1 cucchiaino di semi di coriandolo

3 baccelli di cardamomo, leggermente schiacciati

Scorza di noce moscata

2 tazze generose di acqua filtrata

Latte caldo di vacca o di noci, a piacere

Miele qb (opzionale)

PREPARAZIONE

1- Mettere tutte le erbe e i semi in una pentola con l'acqua misurata. Portare appena sotto il punto di ebollizione, quindi abbassare la fiamma in modo che l'acqua bolle.

2- Coprire con un coperchio ermetico e lasciare che continui a bollire lentamente per 10 minuti. Spegnere il fuoco e lasciare riposare il tè per altri 5 minuti, quindi dividerlo in 2 tazze.