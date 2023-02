Le migliori Terme e Spa a Verona e dintorni per un magico relax d'inverno

Sentiamo spesso parlare di benessere, di massaggi, di luxury Spa. Ma non è facile orientarsi tra le tante offerte proposte anche a Verona e dintorni. Quali sono, tra novità e storia, le più interessanti? Iniziamo col dirvi che molte, pur trovandosi all'interno di lussuosi alberghi, sono aperte a tutti per la maggior parte dell'anno. Noi ne abbiamo selezionate alcune ma soprattutto abbiamo provato a darvi qualche suggerimento sulle specialità offerte da ogni Spa segnalandovi alcuni trattamenti speciali che potrete testare solo in questi paradisi del benessere. Insomma tante coccole per il corpo e per la mente in ambienti davvero esclusivi. Scopriamole tutte senza dimenticare che in alcuni casi è utilizzabile il bonus terme.

Parco Termale del Garda - Villa dei Cedri

A Colà di Lazise, a circa 25 km da Verona in un parco con secolari faggi e cipressi c’è Villa dei Cedri. Il Parco del Garda è una spa naturale con laghetti termali, piscine con idromassaggio, fontane e cascate di acqua benefica tra i 29 e i 39 gradi. La Villa dei Cedri, una villa storica in stile lombardo, ospita un hotel e un centro benessere con una vasta scelta di trattamenti, tra cui saune, bagno turco con cromo e aromaterapia. Il parco è aperto tutto l'anno.

Aquaria Thermal SPA - Terme di Sirmione

In un meraviglioso borgo medievale ricco di storia, la “Perla del Garda” tanto decantata da Catullo, si trova Aquaria, la SPA Termale di Terme di Sirmione. Un’oasi di benessere in un grande parco, qui si possono alternare alle esperienze sensoriali dell’acqua termale, del vapore e del calore, le coccole dei trattamenti personalizzati. Immersi nell’acqua termale e nella splendida visuale del Lago con l’incanto dei suoi tramonti, gli ospiti ritrovano bellezza, equilibrio e armonia.

Aquaria Thermal SPA è uno spettacolare centro termale situato a Sirmione, con vista sul Lago di Garda aperto tutto l’anno.

Terme della Valpolicella - Villa Quaranta

Docce emozionali, Bagno turco mediterraneo, Bagno turco calidarium, Sauna finlandese, Idromassaggio con lettini effervescenti, Percorso Kneipp, Area tisane e coccole per il palato con lettini in teak. Tra i servizi offerti rilassanti piscine termali, un centro fitness, un area estetica dove si possono provare tra i vari trattamenti, le proprietà idratanti, rivitalizzanti ed antiossidanti della Vinoterapia.

Il centro termale e SPA Terme della Valpolicella si trova all’interno di Villa Quaranta, un luxury hotel a 4 stelle situato ad Ospedaletto, a circa una quindicina di chilometri dal centro di Verona. Terme di Valpolicella è aperto tutto l’anno.

Aquardens - Terme di Verona

Il magnifico Aquardens Terme di Verona è il più grande parco termale d'Italia e d'Europa. Un susseguirsi di vasche e lagune, grotte e cascate, oltre 5.200 mq d’acqua salso-bromo-iodica che sgorga purissima a 47°C da una profondità di 130 metri. Il piacere di idromassaggi e musico-cromoterapia. Il parco offre una beauty farm e una SPA, con trattamenti, percorsi benessere, saune, bagno mediterraneo e docce emozionali. Aperto tutto l’anno.

Queste sono solo alcune delle tante spa disponibili a Verona e dintorni. Ognuna offre un'esperienza unica per il corpo e la mente, in ambienti esclusivi e lussuosi.



Gli effetti terapeutici delle Acque Termali di Verona

Possono essere acque arsenicali (ottime per animie, malattie della pelle, affezioni alla tiroide), acque salso-bromo-iodiche (per terapie vascolari, ginecologiche ed antinfiammatorie), acque radioattive (con proprietà tranquillizzanti) e molte altre ancora.