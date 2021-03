Mancanza di desiderio? Cos’è l’anoressia sessuale e quali sono le cause

Quando si parla di anoressia, pensiamo immediatamente a quella malattia legata all’alimentazione, ma non è sempre così! Infatti oggi parleremo di anoressia sessuale.

Cos’é l’anoressia sessuale?

Si tratta di una forma di rifiuto delle attività sessuale, dietro la quale potrebbero esserci svariate cause, spesso di tipo mentale. Il termine, nato nel 1975 in seguito agli studi del sessuologo Patrick Carnes, e indica chi evita il contatto fisico e ha difficoltà a creare legami emotivi. Infatti, a mancare non è solamente il desiderio sessuale, ma pure la soddisfazione nel rapporto con il proprio partner.

I dati

Nonostante non se ne parli molto, “l’anoressia sessuale” è un problema reale. Negli USA per esempio il 43% delle donne intervistate ha dichiarato di riconoscersi in una situazione di scarso desiderio ed il 22% riportava forme di stress personale correlate al sesso.

Cause

carenza di autostima;

paura nel rapportarsi con le persone;

vergogna nel mostrare la propria nudità;

presenza di relazioni conflittuali nella coppia;

aver subito in passato una violenza sessuale che ha lasciato un segno psicologico indelebile;

educazione rigida ed ansiogena che ha attribuito al sesso l'immagine di una attività potenzialmente pericolosa o “maligna”.

Sintomi

mancanza di interesse verso le attività sessuali;

assenza di fantasie erotiche;

una specie di disgusto nel trattare temi sessuali;

risposta distante alle avances sessuali del partner;

scarsa o nulla soddisfazione sessuale quando si cede comunque ad un rapporto.

Come superarla

La condizione di anoressia sessuale può essere superata con l'aiuto di un terapeuta esperto in tecniche cognitivo comportamentali e con l'esposizione progressiva agli stimoli temuti.