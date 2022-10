Come ti trucchi per Halloween? Ecco dei make up di sicuro effetto

alloween cade la notte del 31 ottobre, è una festa che da anni è entrata nella cultura popolare italiana. Nata e diffusasi nel continente americano, retaggio del 'Dias de los muertos' messicano, quando nel paese mesoamericano si celebra il ricordo dei parenti defunti con festeggiamenti che coinvolgono l'intera famiglia e prevedono canti, balli e banchetti, la celebrazione si è unita al rito sacro cristiano del giorno dei morti. A questo si è unita anche la leggenda popolare anglosassone, finendo per identificare Halloween con la caratteristica zucca arancione illuminata da un candela posta al suo interno. Una sera in cui a trionfare è l'oscurità, il surreale, quando il mondo dell'aldilà e delle paure incontra la realtà.

Per questo motivo ha preso sempre più piede anche l'usanza dei travestimenti raffiguranti personaggi mostruosi, mitici e della tradizione: dalle streghe a Frankenstein, passando per alcuni protagonisti dei film horror. Streghe, zombie e vampiri non possono mancare tra i trucchi per Halloween facili e veloci da realizzare. Si possono colorare occhi, bocca o zigomi con palette di ombretti dark, rossetti scuri e tenebrosi e l?immancabile matita nera per sottolineare lo sguardo e realizzare dei trucchi Halloween fai-da-te originali e mostruosi, perfetti per celebrare la Notte delle Streghe. Spazio alla fantasia.

Teschio - E' uno dei più appariscenti in assoluto.

- E' uno dei più appariscenti in assoluto. Clown - Per realizzare questo trucco da pagliaccio, per prima cosa dovrai disegnare i quattro triangoli, due al di sopra delle sopracciglia e due sotto l?occhio: inizia delineando il contorno con una matita occhi nera. Il tocco finale per un look terrificante? Colora la punta del naso con una matita labbra rossa, e se vuoi dare un accento romantico al make-up, disegna un cuoricino al posto del classico pallino sul naso.

- Ogni donna l?ha provato almeno una volta, ma il trucco da vampiro si può realizzare in modo originale e diverso dal solito: ecco come! Dimentica il total black sugli occhi, punta invece sul rosso intenso con un ombretto. Le labbra sono il passaggio più delicato di questo make up da vampira di Twilight: delinea il contorno con una matita labbra nera, cercando di sottolineare (o ricreare) una forma a cuore sull?arco di Cupido e di allungare leggermente i lati della bocca verso l?alto. Gatta - Per uno sguardo seducente il segreto è uno solo: sopracciglia impeccabili, ricche e definite! Dopo averle delineate con l?aiuto di una pinzetta, riempile con una matita o un ombretto della tua tonalità e fissa il colore con il mascara gel. Per realizzare un perfetto trucco occhi da gatta, tutto ciò che ti serve è un eyeliner marrone scuro o nero con il quale tracciare una linea partendo da metà palpebra e spostandoti verso l?esterno, fino a realizzare una piccola coda che punta verso l?alto. Applica poi una matita bianca o rosa tenue nella rima interna dell?occhio e procedi con il mascara.

Un po' di pazienza, mano ferma e tanta fantasia sono le basi per realizzare un trucco Halloween super creepy. Ma non basta: ecco allora i trucchi dall'effetto davvero scenico e con ottimi prezzi, per realizzare una maschera di Halloween davvero spaventosa!

