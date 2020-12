Tinta capelli: tutti i segreti per farla durare a lungo

Fare la tinta ai capelli è ormai un’usanza a cui ricorre la maggior parte delle persone, sia per necessità che per testare nuovi look.

Appena usciti dal parrucchiere, i nostri capelli risultano luminosi e super gloss, ma appena li “stressiamo” con acqua, sole, asciugacapelli, e altri fattori esterni, la nostra tinta inizia a scaricarsi, arrivando magari a raggiungere il tanto odiato “effetto paglia”. I capelli tinti, hanno bisogno di cure in più rispetto a quelli naturali, per mantenersi sani e brillanti!

In questa guida vi lascerò qualche consiglio per trattarli al meglio e conservare nel tempo una tinta luminosa

Nutri e idrata

Come la pelle, pure i capelli, hanno bisogno di essere idratati. Solo un capello sano e lucido, riuscirà a risaltare al meglio la nostra tinta. Per questo motivo, dopo lo shampoo, specifico per capelli colorati, ricordati di applicare regolarmente una maschera nutriente. Sul mercato ne trovate di tutti i prezzi. Sicuramente efficace ed ad un prezzo abbordabile è la maschera ristrutturante e protettrice della gamma Oro Therapy di Fanola. Formulata con olio di Argan e oro 24K, ristruttura, protegge nutre e illumina il capello.

Attenzione al calore

Occhio all'acqua bollente e alle asciugature con piastre e phon molto caldi: il calore infatti apre le squame superficiali facendo scaricare velocemente il colore. Preferisci un risciacquo finale con acqua fredda, al massimo tiepida.

Prodotti professionali

Oltre a scegliere una tinta professionale di qualità e il più naturale possibile, è importantissimo fare attenzione ai prodotti da utilizzare dopo il trattamento a casa. Cerca di farti consigliare dal tuo parrucchiere, il prodotto più adatto al tuo capello! Ricorda che se i tuoi capelli sono colorati, conviene sempre optare per uno shampoo a pH bilanciato.

Da evitare prodotti troppo aggressivi e quelli che contengono solfati, da preferire sempre uno shampoo dalle formulazioni il più possibile naturali.

Proteggi i capelli

Se sottoponi spesso la tua chioma a sole, salsedine e al cloro della piscina non scordare di usare spray protettivi e così da evitare indesiderati cambiamenti di colore.

Il conditioner

Per contrastare lo scolorimento della tinta, cerca di usare un conditioner specifico con pigmenti colorati, come ad esempio un hair gloss nella tua tonalità.