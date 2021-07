Pedicure: piedi da fata in soli 10 minuti con il colluttorio

In questa guida vi mostreremo i segreti per piedi lisci come la seta e una trattamento efficace che potrete fare a casa vostra in soli 10 minuti

Ci stiamo avvicinando a settembre, e la bella stagione a breve ci saluterà, ma questo non significa che non dobbiamo più prenderci cura dei nostri piedi!

In questa guida vi sveleremo i 4 segreti per dei piedini da fata, lisci e morbidi come la seta!

Inoltre vi lasceremo anche una semplice "ricetta" per piedi perfetti in soli 10 minuti!

1 Scrub piedi

Prima di qualsiasi trattamento è bene preparare il piede con uno scrub, in questo modo i prodotti che poi useremo, penetreranno in maniera più efficace. Se lo scrub non è sufficiente puoi sempre ricorrere ad un roll elettrico, anche questo lo puoi comperare direttamente in Amazon.

2 Peeling piedi

Se desiderate un trattamento veramente strong, non potete fare a meno delle maschere peeling! Una volta messe sembrano "innocue", ma dopo un paio di settimane, tutta la pelle morta del piede inizierà a staccarsi.

3 Maschera piedi

Dovrete stenderla proprio come una crema, e lasciarla agire durante tutta la notte! Per ottenere un risultato veramente efficace e per non sporcare le lenzuola con la maschera, indossate un paio di calzini in cotone, o meglio ancora gli appositi calzini, studiati proprio per questo trattamento! Ne potete trovare di economici in Amazon.

4 Crema

Dopo lo scrub, il peeling e la maschera notturna, i nostri piedini per restare sempre idratati hanno bisogno di una bella crema. In commercio ce ne sono svariate, ne potete trovare di qualsiasi genere. Da quelle all'arnica che lascia una piacevole sensazione di freschezza, ottima anche per le gambe, a quelle a base di Urea, prodotta da Eucerin.

Ma passiamo ora alla famosa "ricetta" che vi ho promesso, per piedi da fata in soli 10 minuti.

Un trattamento facile ed economico da fare direttamente a casa vostra!

Ricetta

Versare in ½ tazza di acqua calda:

¼ di tazza di Collutorio.

¼ di tazza di aceto di mele.

A questo punto, nonostante l'odore non sarà dei migliori, dovrete tenere i piedi a mollo per 10 minuti. Ripetete l'operazione una volta alla settimana per tre settimane, già dalla prima "immersione" vedrete dei buoni risultati! Per vedere maggiori risultati, usate dopo il lavaggio una pietra pomice, che vi aiuterà a togliere le cellule morte.