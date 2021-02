Pelle irritata dalla mascherina? la beauty routine per una pelle visibilmente più sana

Quando parliamo di Beauty routine, molte di noi pensano di dover passare ore davanti allo specchio e soprattutto di dover spendere patrimoni in creme.

In realtà sono cinque i passaggi fondamentali per una pelle del viso visibilmente più sana e ci basteranno solo quattro prodotti da utilizzare ogni giorno, per un volto da copertina.

Come prima cosa, dovrai capire di che tipo è la tua pelle:

Grassa Secca Sensibile Mista Normale

Solo dopo questo passaggio, potrete trovare i prodotti più adatti e più efficaci per la vostra pelle.

Ogni pelle il suo trattamento..

FLa pelle grassa appare: con pori dilatati, lucida e tendente a sviluppare impurità. Una crema giorno opacizzante, riduce lo sgradevole effetto. La pelle secca manca d'idratazione, è meno elastica e tende a dare prurito. Come prima cosa, bisogna bere almeno 2 litri di acqua al giorno e mantenere una dieta equilibrata. Utilizzate creme idratanti, sieri viso e cosmetici con oli naturali. La pelle sensibile reagisce di più agli influssi esterni, come le radiazioni Uv, gli agenti atmosferici e lo stress. Visto che questa pelle tende ad arrossire, evitate prodotti con fragranze non naturali e spezie piccanti. Usate una crema leggera, possibilmente naturale e protettiva. La pelle mista, tende a essere secca sulle gote e grassa sulla fronte e il mento. Usate una crema specifica per pelli miste. La pelle normale, si presenta con un colorito roseo, pori fini e una buona elasticità. Non ci sono particolari problemi per la scelta della crema. Ovviamente per mantenerla bella, dovrete seguire i prossimi passaggi.

Detersione, crema medica, siero, cura idratante, massaggio facciale

1. Detersione: Pulite la pelle prima con acqua tiepida, poi per una pulizia più profonda dei pori, utilizzate un tonico per viso a seconda del tipo di pelle.

2. Crema medica: Se soffrite di qualche problema dermatologico, (ad esempio dermatiti, acne o rosacea), ricordatevi di utilizzare la vostra crema medica, in fase 2, ovvero, subito dopo aver pulito bene il viso.

3. Siero: Dopo queste prime due fasi, per una pelle visibilmente più luminosa, per contrastare la formazione delle rughe d'espressione e per combattere l'invecchiamento cutaneo, è consigliato l'utilizzo di un siero. Vi basteranno poche gocce, da distribuire e massaggiare due volte al giorno con la punta della dita. Lasciatelo poi assorbire 3-5 minuti prima di passare alla fase 4.

4. Cura idratante: In particolare se avete una pelle molto secca, dovete applicare una crema idratante, che rendà il vostro viso ancora più giovane e sano. Ricordatevi che questa può anche essere una crema da giorno con fattore di protezione solare (FPS).Infatti oggi in commercio, trovate una vastissima gamma di creme giorno, che proteggono dall'inquinamento cittadino e dalle radiazioni solari.

5. Massaggio Facciale: Come ultima fase, il Massaggio Facciale. Questa è una fase molto importante perchè oltre ad aiutare l'assorbimento dei prodotti utilizzati, rilassa il sistema nervoso autonomo.

Come eseguire un massaggio Facciale

È Consigliato eseguire il massaggio, due volte al giorno, al mattino e alla sera per pochi minuti. Ma tranquille, se non avete tempo ogni giorno, il massaggio basta farlo anche due o tre volte alla settimana.

Ricordatevi che la pelle intorno agli occhi è più sensibile, rispetto al resto del viso, quindi dovrete essere molto delicate. Se il vostro cruccio, sono gli occhi gonfi, possono essere efficaci movimenti leggeri dalle ghiandole lacrimali, verso l'esterno.

Vediamo assieme i passaggi per un massaggio tonificante:

La fronte: massaggiare dal basso verso l'alto, partendo dalle sopracciglia, finché il prodotto è ben assorbito. Le gote: massaggiare il prodotto sempre con la punta delle dita. Iniziate sotto la zona degli occhi e massaggiate, dal centro della gota, fino all'orecchio. Il collo: per ultimo, ma non scordatelo! Scorrete la punta delle dita, dalla clavicola fino al mento. Questi movimenti sono molto importanti, per la rimozione di sostanze inquinanti, poiché servono a stimolare il sistema linfatico del collo.

Trattamenti viso a Verona