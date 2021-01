Labbra secche e disidratate? I rimedi naturali per un super effetto push up

Le donne da sempre desiderano avere labbra sensuali e carnose! Ma non tutte hanno la fortuna di averle. Oggi poi con l'utilizzo della mascherina, le nostre labbra, come la nostra pelle, risultano più disidratate. Niente paura, ci sono diversi metodi per prendercene cura, ed avere le labbra carnose, in modo naturale!

Dallo scrub alla ginnastica facciale, ecco per voi la guida che vi svelerà la beauty routine per avere delle labbra sensuali con un bellissimo effetto push up.

La beauty routine

In primis dobbiamo mantenere sempre le nostre labbra nutrite ed idratate, come curiamo la nostra pelle, così dovremmo fare con la bocca. È consigliato eseguire regolarmente degli scrub leggeri per ammobidirle e utilizzare prodotti a base di emollienti naturali, come il burro di karité e gli oli vegetali. Lo scrub, stimola la circolazione ed elimina la pelle morta, così da permettere ai prodotti emolienti di penetrare in profondità.Evitate i prodotti che contengono paraffina, siliconi e petrolati, essi infatti ammorbidiscono la pelle solo momentaneamente, per poi seccare maggiormente le labbra.

Esfolianti labbra

Se il tuo obiettivo è avere labbra piene e morbide, puoi iniziare con una buona esfoliazione della pelle. Normalmente l'avrai già eseguita sul resto del viso, ma avrai sempre evitato la bocca. In questo caso non vengono utilizzati gli stessi prodotti e bisogna stare molto attenti. Esfoliando le labbra, aiuterai ad eliminare le cellule morte e, allo stesso tempo, stimolerai la circolazione sanguigna nella zona.

Scrub Naturali:

Scrub a base di zucchero di canna . Massaggia delicatamente con movimenti circolari dello zucchero di canna sulle labbra bagnate, per circa cinque minuti. Sciacqua con acqua tiepida e applica un prodotto idratante.

. Massaggia delicatamente con movimenti circolari dello zucchero di canna sulle labbra bagnate, per circa cinque minuti. Sciacqua con acqua tiepida e applica un prodotto idratante. Scrub nutriente a base di zucchero e miele. Mescola lo zucchero di canna con un cucchiaino di miele. Massaggia delicatamente per 5 minuti il composto, sulle labbra bagnate. Risciacqua bene la bocca con acqua tiepida e applica un prodotto idratante.

Mescola lo zucchero di canna con un cucchiaino di miele. Massaggia delicatamente per 5 minuti il composto, sulle labbra bagnate. Risciacqua bene la bocca con acqua tiepida e applica un prodotto idratante. Scrub energizzante a base di zucchero, oli e caffè. Crea un composto, mescolando allo zucchero di canna 5 gocce di olio di argan e della polvere di caffè. Massaggia dolcemente sulle labbra e lascia agire un paio di muniti. Dopo averlo sciacquato lo scrub potresti sentire un lieve pizzicorio, dovuto alla stimolazione della circolazione.

Come idratare le labbra

Idratare le labbra è molto importante, come nel caso della pelle in generale, poiché se la bocca è screpolata, secca e spenta può far sembrare le labbra più sottili. I rossetti comuni che acquisti nei negozi a volte possono peggiorare le cose. Usa prodotti naturali per idratare le tue labbra La cosa migliore che puoi fare è usare balsami idratanti specifici per labbra secche. Inoltre è possibile utilizzare prodotti naturali, come:

olio d'oliva,

burro di cacao,

olio di rosa canina,

olio di mandorle

Devi solo mettere qualche goccia sulle labbra prima di andare a letto e non risciacquare. Ripeti il ??processo al mattino. Oltre a migliorare l'idratazione delle labbra, donerà loro maggiore lucentezza.

Ginnastica facciale per la bocca

Le labbra presentano un complesso sistema di muscoli e sono fortemente innervate e vascolarizzate, vi sveliamo ora 4 semplici esercizi da fare quando avete tempo.