Top Hairstylist d’Italia: 4 parrucchieri veronesi premiati

Per un parrucchiere l'importante è avere una forte passione per il proprio lavoro e un'attenzione costante alle tendenze del settore, un buon occhio per il dettaglio e una conoscenza approfondita delle tecniche. Ma soprattutto deve essere in grado di ascoltare i desideri delle proprie clienti e fornire consigli. Creare una relazione di fiducia è fondamentale per un servizio di alta qualità.

Trovare il parrucchiere giusto è quasi come trovare l’amore: occorre essere in sintonia, condividere la stessa idea e sentirsi a proprio agio

Ora è uscita una “Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia” che riunisce alcuni dei professionisti più qualificati della nostra provincia

TOP HAIRSTYLISTS D’ITALIA 2023 - VERONA

VR BUSSOLENGO MARCO AMBROSI SALON

VR PESCHIERA DEL GARDA MICHELA ROMANO ORGANIC HAIR

VR SOAVE LAB PARRUCCHIERI DI MANUEL MISCHI

VR VERONA HAIR COMPANY DI ANITA BENLODI

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. La donna, infatti, oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella. E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo: contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia. Infine, ma non per questo meno importanti, sono essenziali anche i brand e i prodotti utilizzati e rivenduti: essi infatti devono necessariamente essere di altissima qualità.

Da oltre 20 anni, la TOP HAIRSTYLISTS – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 236 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 217 saloni sul territorio italiano sugli 87.000 esistenti, con descrizione del Titolare e del salone con foto allegata. La scelta non è stata condizionata da alcun rapporto commerciale, ma fatta in modo libero dalla Redazione.