Autunno momento delicato per i capelli: ecco i segreti per farli crescere folti

I capelli sono una parte importante della nostra immagine e della nostra personalità. Tuttavia, a volte possono essere fragili e sottili, o addirittura cadere.

L'autunno è comunemente associato a una maggiore perdita di capelli, un fenomeno noto come "shedding stagionale". Questo accade perché i capelli tendono a crescere più densamente durante l'estate per proteggere il cuoio capelluto dai raggi solari intensi. Quando l'autunno arriva, il corpo inizia a liberarsi di alcuni di questi capelli supplementari. Studi indicano che le persone possono perdere tra i 50 e i 100 capelli al giorno, ma in autunno questo numero può aumentare leggermente. È un processo naturale e temporaneo che non dovrebbe destare preoccupazione, a meno che la caduta non sia eccessiva o persistente.

La caduta dei capelli in autunno è un fenomeno temporaneo e fa parte del normale ciclo di vita del capello, che include la fase di crescita, la fase di riposo e la fase di caduta. Dopo che un capello cade, il follicolo da cui è cresciuto inizierà generalmente a produrre un nuovo capello, dando inizio a un nuovo ciclo di crescita. Pertanto, a meno che non ci siano condizioni mediche o altri fattori che influenzano la crescita dei capelli, come l'alopecia o squilibri ormonali, i capelli che cadono dovrebbero ricrescere. Tuttavia, la densità, la velocità e la salute della nuova crescita possono dipendere da vari fattori, tra cui la genetica, la dieta e le abitudini di cura dei capelli.

Ecco alcuni consigli su come fare crescere e infoltire i capelli, basati su una corretta alimentazione, i rimedi naturali e su alcuni prodotti specifici.

Cibi che favoriscono la crescita dei capelli

Ci sono alcuni cibi che possono aiutare a favorire la crescita dei capelli, grazie al loro apporto di nutrienti essenziali per la salute dei capelli. Ad esempio:

Uova: sono ricche di proteine, vitamina A, omega-3, selenio e vitamina B, importanti per la formazione della cheratina, il componente principale dei capelli.

Legumi: fagioli e lenticchie, sono ricchi di proteine vegetali, ferro, zinco e biotina, che sono essenziali per la crescita dei capelli.

Frutta secca: noci, arachidi e semi di zucca, contengono zinco, un minerale che aiuta a prevenire la caduta e a mantenere il cuoio capelluto sano.

Pesce azzurro: salmone, sgombro e sardine, è una fonte di acidi grassi omega-3, che hanno proprietà antinfiammatorie e migliorano la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto.

Spinaci: sono ricchi di ferro, un minerale che trasporta l’ossigeno ai follicoli piliferi e favorisce la crescita.

Carote: le carote sono ricche di vitamina A, un nutriente che stimola la produzione di sebo, il lubrificante naturale dei capelli.

Rimedi naturali per infoltire i capelli

Ci sono anche alcuni rimedi naturali che possono aiutare ad infoltire i capelli, grazie alle loro proprietà idratanti, nutrienti e stimolanti. Ad esempio:

Olio di cocco: idrata e li renderli più forti. Basta applicare un po’ di olio sui capelli umidi e lasciarlo agire per almeno 20 minuti prima di lavarli con lo shampoo.

Aloe vera: idratare e prevenire la caduta dei capelli. Basta applicare un po’ di gel di aloe vera sul cuoio capelluto e massaggiare delicatamente per qualche minuto prima di risciacquare.

Olio di ricino: può aiutare ad infoltire i capelli grazie alle sue proprietà nutrienti. Basta applicare un po’ di olio sui capelli umidi e lasciarlo agire per almeno 30 minuti prima di lavarli con lo shampoo.

Prodotti per la crescita dei capelli

Esistono anche alcuni prodotti specifici per la crescita dei capelli che possono essere utili. Ad esempio: