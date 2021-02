Stop al sudore: ecco la guida per scegliere il deodorante più adatto alla tua pelle

Il deodorante è un prodotto indispensabile nell'igiene quotidiana ma riuscire a sceglierne un tipo con le nostre esigenze non è sempre così facile. Nei negozi ne troviamo di ogni tipo tra antitraspiranti, antimacchia, spray e roll-on.

Ma come riconoscere il deodorante più giusto per me? In questa guida scoprirai come scegliere il deodorante più adatto alla tua pelle!

I tipi di deodorante

Spray: questo tipo di deodorante è consigliato se lo usi con altri, visto che non tocca la pelle.

Stick e roll-on: pratici, soprattutto da portare in giro per le dimensioni ridotte, e facili da usare, questi deodoranti, per essere applicati in modo uniforme e corretto, richiedono che la parte sia stata depilata in precedenza.

Crema: consigliata in particolar modo a chi soffre di sudorazione eccessiva, fate però attenzione poiché è facile macchiare i vestiti.

Deodorante o anti-traspirante?

Il deodorante maschera i cattivi odori, intervenendo sui batteri che ne sono responsabili, mentre il deodorante anti-traspirante, limita, appunto, la traspirazione e riduce la quantità di sudore presente nelle ascelle.

Gli ingredienti da evitare

Per chi ha una pelle normale,senza particolari sensibilità o allergie, non ci sono problemi: praticamente tutti i prodotti in commercio sono testati e sicuri. Per chi invece ha la pelle delicata e soffre di qualche allergia, è consigliato evitare alcol e profumi.

Inoltre è bene controllare la composizione in modo da evitare ingredienti scomodi come:interferenti endocrini, ovvero sostanze in grado di interferire con il nostro sistema ormonale alterandolo come propylparaben, butylparaben e il filtro solare ethylhexyl methoxycinnamate; triclosan, potente antibatterico che rischia di provocare resistenza agli antibiotici e di contribuire all’insorgenza di malattie.

In caso di pelle molto sensibile, meglio optare per prodotti naturali. Per esempio i deodoranti a base di pietra d’allume di potassio (o allume di rocca), per esempio, eliminano il cattivo odore e contrastano il sudore in maniera dolce e naturale: composto di sali di potassio e alluminio, inodore, incolore e simile a una pietra, può essere usato come deodorante applicandolo sulla pelle dopo averlo inumidito.