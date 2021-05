Trucco estivo: guida al perfetto no-make-up

Impeccabili anche sotto il sole? Il make-up artist Omar Turrini, ci svela tutti i segreti per un look da copertina anche in spiaggia

Quando arriva la stagione estiva, non sappiamo mai come approcciarci al Make-up.

Sicuramente la formula “ Less is More” è sempre valida, specialmente per una giornata di mare. Ma tranquille, oggi, grazie alle moderne tecnologie in termini di sviluppo prodotto, possiamo trovare in commercio moltissimi cosmetici che ci aiutano a sublimare abbronzatura, incarnato e tintarella senza appesantire la pelle.

Il professionista Omar Turrini, ci ha svelato il trucco perfetto per una pelle perfetta anche in pieno agosto ! “Uno dei miei Pro Tip preferiti- spiega il Make Up Artist- riguarda l'utilizzo dei Primer Correttivi colorati per rinfrescare il viso senza intaccarne la tonalità anziché sfumare un fondotinta. “

In commercio ne esistono di diverse colorazioni ( olivasti, rosati, ambrati) e possiamo utilizzarli al posto del fondotinta quando vogliamo nascondere piccole discromie o abbronzature poco uniformi senza sentirci il viso appesantito. Questa categoria di prodotto può essere stesa anche con le mani, comodità da non sottovalutare per un Makeup ready to go post bagno di sole.

Nel caso volessimo anche più definizione del viso, divertiamoci a sfumare dei Bronzer sotto lo zigomo e con movimenti ampi e delicati, portiamo il colore leggermente sul dorso del naso e sulle attaccature delle tempie per un perfetto effetto Sun Stripping, molto di moda in Estate.

Sguardo da cerbiatta?

“Una delle recenti tendenze per essere impeccabili anche sotto l'ombrellone- ci confessa Omar- riguarda lo sguardo, o meglio l’extencion ciglia “ Nella stagione estiva, l’extencion ciglia, può essere davvero comoda per avere un effetto lift dell'occhio, senza antiestetici aloni nella zona del contorno occhiaia dati da mascara sciolti e non propriamente adatti. “Nel caso, però, avessimo già delle belle ciglia lunghe e curve- continua il Make Up Artist- possiamo anche solamente utilizzare un mascara Gel trasparente per pettinare e separare tutto il ventaglio cigliare e avere uno sguardo naturalmente più fresco. “

Quali ombretti scegliere

Preferiamo ombretti liquidi, piú impalpabili come texture e semplici da sfumare oppure in polvere ad effetto shimmer che aprono lo sguardo e creano piacevoli punti luce.

Focus sulle labbra

Per contrastare il fatto che il sole può leggermente asciugare la pelle,le labbra possono essere delineate e riempite usando olii labbra colorati anziche gloss, in modo da risultare visibilmente rimpolpate e levigate.

“Nel caso volessimo ricreare un MakeUp più glam – ci svela Omar Turrini- i colori sempre MUST e di tendenza, seguono le nuances del bronzo e dell'oro in tutte le possibili gradazioni, in modo da poter risaltare l'incarnato ambrato che l'abbronzatura conferisce.”

Comodi possono anche essere tutte la acque termali e i fissatori makeup vitaminici da vaporizzare sul viso di tanto in tanto per mantenere un effetto compatto del tutto, senza la necessita di usare ciprie in polvere che possono essere più fastidiose e visibili nella stagione calda.

“Immancabile – conclude Omar Turrini- il prodotto estivo per eccellenza: l' Illuminante che consiglio in formulazione liquida per poter essere più delicato e fondersi al meglio con la grana dell'incarnato ricreando dei meravigliosi punti luce sulla pelle del viso, del decollete e delle gambe!”

Chi è Omar Turrini?

Nato e cresciuto a Verona, spinto dalla grande passione per il MakeUp, la moda e il mondo della bellezza, decide di intraprendere la realtà ` formativa iscrivendosi in un'accademia di trucco nella quale impara ad esprimere la propria arte e creatività. Oltre a numerosi e ricercati look creati e studiati insieme a team di fotografi ed hairstylist di alto livello, il suo talento lo porta a collaborare con molti marchi tra cui Dolce & Gabbana Beauty, Deborah Milano, e Yves Rocher, in eventi come Opera On Ice all'Arena di Verona o alla realizzazione di video musicali e film di produzione Italiana. Nel Marzo 2013 inizia a lavorare per Inglot, grande marchio leader del settore beauty, arrivando a ricoprire la posizione di Product Trainer, gestendo inoltre i contatti stampa per lo sviluppo del brand sul territorio. Sempre aggiornato sui trend del momento, perennemente alla ricerca di innovazioni e nuovi stimoli di crescita professionale Omar Turrini è ad oggi uno dei più promettenti Make Up Artist.

https://www.omarturrini.com/