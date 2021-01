Ginnastica da ufficio: gli esercizi tonificanti da fare mentre sei al lavoro

Uno dei segreti per una vita sana è sicuramente quello di svolgere attività fisica regolarmente. Ma spesso dopo il lavoro siamo stanchi e non troviamo la voglia e il tempo per andare in palestra! Una vita sedentaria non giova al nostro fisico, specialmente se sogniamo un lato b da copertina!

Come possiamo ottimizzare i tempi?

Se della palestra dopo il lavoro non ne volete proprio sapere, abbiamo per voi degli esercizi preziosi che si possono svolgere dalla scrivania del vostro ufficio!

Durante la pausa, dedicati questo momento di benessere e prova questi esercizi, in breve tempo noterai subito i risultati! Sicuramente non sarà come andare a fare una corsa o andare in palestra, ma ti aiuteranno a tonificare un po'!

Esercizi per le gambe

Resta seduto alla scrivania, e sollevi la gamba in modo che si stenda completamente e che la punta del piede tocchi il tavolo. Fai 20 ripetizioni per gamba.

Seduto con la schiena dritta, ma non appoggiata allo schienale, alza entrambe le gambe contemporaneamente fino a stenderle completamente all'altezza di circa 20 centimetri dal pavimento. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi ripeti nuovamente l'esercizio per 15 volte,

Interno coscia: resta seduto, schiena dritta e gambepiegate, chiudi le mani a pugno e mettile all'interno delle ginocchia; poi premi le gambe verso l'interno per 10 secondi cercando di opporre resistenza con le mani. Ripeti 15 volte.

Quadricipiti e addominali : resta seduto, stendi le gambe in avanti sotto la scrivania e poi incrociale una sull'altra più volte, ripeti per 10 volte.

Esercizi per i glutei

Unisci i piedi sul pavimento e appoggia le mani sulla sedia e sollevate i glutei. Mantieni la posizione e ripeti per 10 volte.

Squat sulla sedia: Allarga le gambe e posiziona i piedi alla stessa distanza delle spalle, a questo punto alza il sedere dalla sedia di 2-3 cm. Mantieni la schiena dritta mentre esegui l'esercizio, ripeti 15 volte.

Stendi la gamba tienila sospesa a 5-10 cm da terra. Conta fino a 10 prima di appoggiare il piede sul pavimento e fare il cambio gamba.

Seduto alla scrivania, contrai i glutei per 3 secondi e poi distendili, in maniera ritmica. Fai passare un paio di secondi e ripeti 20 volte.

Esercizi per le braccia