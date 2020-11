La mascherina in questo momento di emergenza sanitaria nazionale ci permette di proteggerci - o quantomeno di ridurre notevolmente - dal rischio del contagio da Coronavirus, ma porta con sè anche alcuni piccoli fastidi. Un esempio su tutti? Gli occhiali che si appannano. Infatti, per le persone che portano gli occhiali , siano essi occhiali da sole o da sole, l'uso delle maschere è scomodo, poiché, respirando, le lenti di questi si appannano facilmente .

Come evitare di appannare gli occhiali con la mascherina

Il trucco del sapone

I video di vari specialisti che spiegano un semplice trucco sono stati viralizzati sui social negli ultimi giorni per evitare che ciò accada . In uno di questi video, Alejandro León, il traumatologo della clinica di Valladolid Plenum, consiglia di strofinare il vetro con una saponetta secca e poi di pulirlo con un camoscio . Quindi questo suggerimento davvero efficace consiste in tre passaggi molto semplici: