Come evitare lo stress dopo la fine delle vacanze

La sindrome post vacanza, chiamata anche depressione post vacanza, è un concetto che nasce per dare un nome all'insieme di sintomi come ansia e depressione , che insorgono quando una persona deve riadattarsi alla routine lavorativa dopo essere stata in vacanza. Dopo aver trascorso diversi giorni in spiaggia, in montagna o visitando altre città, il fantasma del lavoro e della routine domestica perseguita le persone.Almeno tre lavoratori su dieci soffriranno della cosiddetta sindrome post ferie.

Sintomi di stress post vacanza

Questo disturbo è caratterizzato da sentimenti di apatia, svogliatezza, noia, mancanza di energia e mancanza di concentrazione quando si torna al lavoro. Si verificano anche disturbi del sonno, tristezza, irritabilità, scarso appetito. Sebbene alcuni di questi sintomi siano simili a quelli della depressione clinica, non è corretto classificarla come tale. Questi sentimenti possono durare da due a tre giorni, anche se in alcuni casi possono durare fino a tre settimane. Se questi disagi persistono nel tempo, è perché c'è un problema di fondo più serio, come il bullismo sul posto di lavoro, che può portare ad ansia o depressione.

Come eliminare lo stress

Pianificare il ritorno : Gli specialisti consigliano di non tornare dalle vacanze il giorno prima del rientro al lavoro . Secondo gli esperti è consigliabile rientrare due giorni prima per rimettere tutto in ordine, e prepararsi a tornare al lavoro. Scommetti sull'esercizio fisico : Quando torni al lavoro, è anche una buona idea recuperare o iniziare una routine di esercizio fisico. Questo ha un duplice scopo: da un lato, la generazione di endorfine aiuta a combattere la sensazione di angoscia. D'altra parte, andare a fare una passeggiata, correre o andare in bicicletta al lavoro serve a mantenere l'abitudine al "vivere sano" che molte persone decidono di intraprendere durante le vacanze. Riprendi il lavoro con calma: Si sconsiglia in vacanza la disconnessione totale, può essere più difficile il rientro se per tre settimane o un mese non si hanno notizie di quello che è successo nel frattempo. Un suggerimento è chiamare o scrivere ai colleghi, ma non per chiedere informazioni sul lavoro, ma per sapere come stanno. Questo approccio delicato aiuterà a rientrare con meno angoscia, avendo già mantenuto un'atmosfera cordiale nel periodo di assenza. Fissa nuovi obiettivi: L'anno per i lavoratori non inizia il primo gennaio, ma il primo settembre! Buona abitudine ad inizio anno è quella di crearsi nuovi obiettivi. Gli obiettivi, sono linfa per la nostra vista, ci stimolano e ci entusisasmano!

Come superare la sindrome di depressione post vacanza

Per superare la sindrome post vacanza e lo stress ad essa associato, gli specialisti sottolineano che il lavoratore deve: