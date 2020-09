Come eliminare le occhiaie: 5 rimedi veloci

La prima cosa da sapere è che le occhiaie fanno parte del nostro corpo, quindi rimuovere completamente le occhiaie in quanto tali, diciamo che è quasi impossibile. Quello che possiamo fare è ridurre il loro colore scuro in modo che siano quasi impercettibili. Se quella piccola quantità visibile ti dà fastidio, puoi sempre nasconderla con un po 'di trucco e basta! Ecco per te 5 trucchi per sfoggiare un look rinnovato!

Perchè compaiono le occhiaie

Le occhiaie sono alterazioni che si verificano nel contorno occhi inferiore , cioè la pelle che si trova appena sotto gli occhi. Questa pelle è molto più sensibile e delicata rispetto al resto del nostro viso, poiché è cinque volte più sottile. In generale, ciò che accade è che, poiché la pelle in quest'area è molto più sottile, la vascolarizzazione che si verifica sotto questa pelle diventa molto più visibile. Ma le occhiaie sono solo negative in termini estetici, poiché in termini di salute, ci aiutano come sintomo a scoprire possibili malattie, cattiva circolazione o problemi di ritenzione di liquidi, che a loro volta possono essere alcune delle cause.

Trattamenti casalinghi per rimuovere le occhiaie

Bustine di tè

Un modo semplicissimo per eliminare le occhiaie è usare le bustine di tè. Come? Fai bollire due bustine di tè in acqua e lasciale raffreddare in frigorifero. Quindi metti una busta in ciascun occhio e lasciali agire per 15-20 minuti. Al termine, pulisci di nuovo il viso. Suggerimento: puoi anche usare bustine di camomilla al posto del tè. La camomilla è un rimedio naturale per l'infiammazione.

Salvietta umidificata

Un panno umido o un asciugamano è molto utile anche per ridurre l'infiammazione ed eliminare le occhiaie. Come? La sera prima di andare a dormire, lasciare un asciugamano bagnato nel congelatore. La mattina dopo, metti l'asciugamano bagnato su occhi e fronte e rimuovilo dopo 5 minuti. Suggerimento: se preferisci, puoi anche inumidire l'asciugamano con infuso di camomilla. Puoi anche acquistare una maschera in gel per sostituire l'asciugamano.

Fette di cetriolo

Se vuoi sapere come rimuovere le occhiaie in modo molto semplice e naturale, rivolgiti al cetriolo. Con esso, oltre a ridurre le occhiaie, idraterai la zona e ridonerai luminosità alla pelle degli occhi . Come? Molto semplice, tagliare due fette di cetriolo e metterle ognuna su un occhio. Lasciarlo sugli occhi per 10-15 minuti. Puoi anche grattugiare il cetriolo, mescolarlo con un po 'd'acqua e applicarlo con l'aiuto di un batuffolo di cotone. Suggerimento: puoi usare le fette di cetriolo per ammorbidire la pelle dopo aver preparato una delle altre ricette che ti lasciamo.

Patate

Con questo frutto di madre natura puoi creare un'altra ricetta molto facile da realizzare che ti aiuterà a ridurre le occhiaie e nascondere il suo colore scuro. Come? Tagliate una patata a fettine o a forma di mezza luna e mettetele sugli occhi. Dopo 15 minuti puoi rimuoverli.

Aloe Vera

L'aloe vera o aloe è una pianta ideale per idratare e tonificare la pelle , soprattutto le più fini, quindi è ottima per eliminare le occhiaie. Come? Estrarre il gel di aloe vera separando la foglia a metà. Massaggiare la zona con le occhiaie molto delicatamente con il gel. Suggerimento: puoi usare l'aloe vera per prevenire le occhiaie. Prima di truccarsi massaggiare la parte inferiore dell'occhio con il gel vegetale fino a completo assorbimento. Ricorda di farlo molto delicatamente con l'anulare.