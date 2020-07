Dimagrire in modo sano: ecco i cibi falsi amici della dieta

Tutti siamo consci che frittini, carboidrati e dolcetti vari ci fanno ingrassare. Ma in realtà ci sono anche altri alimenti che spesso sottovalutiamo, e che incidono sul nostro peso!

Oggi parliamo dei “falsi amici” della dieta, ovvero tutti quegli alimenti possono ingannarci, facendoci credere di mangiare “light”.

Abbiamo stilato per voi una lista dei 10 alimenti che non avremmo mai creduto che ci potessero far ingrassare!