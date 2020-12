Arancia: ecco perchè non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole

Il citrus aurantium, ossia l’arancio, è un albero che produce il frutto dell’inverno per eccellenza, l’arancia, un agrume che appartiene alla famiglia delle Rutacee.

L'arancio, può arrivare fino ai 10 metri d'altezza, ed è caratterizzato da foglie allungate piuttosto corpose e da splendidi fiori bianchi.

Origini

Questo frutto è originario della Cina e del sud-est asiatico: importato in Europa nel XVI secolo da marinai portoghesi si diffuse rapidamente e ottenne grande successo ovunque.

Tant'è che in alcune lingue straniere, l'arancia ha un nome molto simile a "Portogallo", come il rumeno "portocalà" e l'albanese "portokall". In realtà pare che questo frutto fosse conosciuto già prima, solo in aree limitate, in seguito a commerci o conquiste.

In poco tempo è diventato l'agrume più diffuso e amato al mondo, con centinaia di varietà!

Il suo successo è dovuto in parte anche al fatto che l' arancio ha un periodo di riposo di soli tre mesi circa all'anno, e dunque i frutti si possono mangiare freschi quasi tutte le stagioni.

Proprietà nutrizionali dell'arancia

L'arancia è composta per il 90% circa da acqua, cui poi si aggiungono fruttosio, sali minerali, vitamine C, B e P, acido citrico e fibre. Per esempio, le arance rosse contengono calcio, fosforo, potassio, ferro, selenio. Proprio per questo motivo le arance sono ottime alleate del peso forma!

Benefici

Tantissimi sono i benefici che questo frutto apporta al nostro organismo.

Vediamo assieme i principali:

acido citrico contenuto nelle arance, una volta nell'organismo, abbassa il pH, cioè l'acidità, migliora i processi digestivi e aiuta a ridurre la glicemia,

Sono un'ottima fonte di antiossidanti, utili a contrastare l'invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi,

contribuiscono a rendere più forte il sistema immunitario e più attivo il metabolismo.

La loro ricchezza di fibre aiuta ad alleviare la stipsi, e stimola l’apparato digerente.

Sono ricche di carotenoidi, delle sostanze che contribuiscono a proteggere gli occhi e la vista,

migliorano le capacità cognitive;

aiutano a prevenire influenze stagionali,

proteggono i reni,

abbassano il colesterolo,

benefiche per il cuore e la circolazione.



Un vero e proprio toccasana per il nostro benessere e che certo non può mancare nell'alimentazione quotidiana di ognuno di noi.