Autovelox a Verona: proseguono i controlli contro gli eccessi di velocità

Ripartono anche questa settimana i controlli della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli lungo le strade cittadine.

Da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono dunque in servizio sulle seguenti strade: via Fincato, via Montorio, via Turbina, via Berardi, via Flavio Gioia e via Vigasio. Inoltre sarà regolarmente attiva la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

L’ufficio mobile di prossimità è in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri, assicurando inoltre la sua presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.

Lunedì dalle 7.30 alle 8.15 l’Ump è alle scuole Ariosto via Ippogrifo, dalle 8.30 alle 10 si sposta presso l'area giardini pubblici via Calvi/via Volturno; dalle 10.30 alle 13 gli agenti si spostano al parco san Giacomo. Dalle 13.30 alle 15.30 l’Ump è in San Giorgio presso i giardini pubblici e area verde; dalle 16 alle 19 l’Ump è in piazza Arsenale.

Martedì dalle 7.30 alle 8.15 l’Ump è alle scuole Forti via Badile, mentre dalle 8.30 alle 13 è al mercato di Borgo Venezia. Dalle 13.30 alle 15.30 l’Ump sarà all'esterno di Porta Vescovo; dalle 16 alle 19 stazionerà in piazza Santa Toscana.

Mercoledì dalle 7.30 alle 8.15 l’Ump è alle scuole Rosani via Santini, mentre dalle 8.30 alle 10 sarà al mercato in piazza Vittorio Veneto; dalle 10.30 alle 13 l’Ump sarà al mercato in via Poerio, dalle 13.30 alle 15.30 si troverà presso piazzale Olimpia, nell'area giardini zona Stadio; dalle 16 alle 19.00 l’Ump sarà in piazzale XXV Aprile.

Giovedì dalle 7.30 alle 10 gli agenti saranno al mercato di via D. Mercante e dalle 10.30 alle 13 al mercato in via Luigi Prina. Dalle 13.30 alle 15.30 l’Ump sarà presso il parco in via Turazza a Cadidavid; dalle 16 alle 19 infine sarà in via Ongaro al parco Santa Teresa.

Venerdì dalle 7.30 alle 8.15 l’Ump sarà alle scuole Rubele in Interrato Acqua Morta e dalle 8.30 alle 10 al mercato in corso Porta Nuova; dalle 10.30 alle 13 l’Ump sarà presente al mercato in piazza XVI Ottobre, dalle 13.30 alle 15.30 presso piazzale Olimpia nell'area giardini e dalle 16 alle 19.00 in piazzale XXV Aprile.

Sabato dalle 7.30 alle 15.30 l’Ump sarà al mercato dello Stadio e dalle 16 alle 19 in piazza Santa Toscana a Veronetta.

Domenica dalle 13.30 alle 19 l’Ump sarà in piazzale XXV Aprile.