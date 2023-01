Perdere peso: come funziona la dieta del riso in bianco

In queste settimane ne hanno parlato food blogger, influencer, nutrizionisti di fama e chi più ne ha, più ne metta: ci riferiamo all'ormai celebra “dieta del riso”, un regime alimentare restrittivo che permetterebbe di dimagrire in tempi rapidi. Tornata di moda negli ultimi mesi, è in realtà una “strategia” nota da decenni con il nome di “Dieta Kempner” o “The Rice Diet Solution”.

La dieta del riso è un regime alimentare restrittivo inventato dal medico tedesco Walter Kempner verso la metà del secolo scorso per pazienti diabetici, ipertesi ed obesi. In poco tempo si perdono moltissimi chili, motivo per cui è diventata subito una moda.

Ma dimagrire rapidamente ha i suoi svantaggi, che bisogna conoscere prima di procedere con il fai da te e iniziare una dieta molto restrittiva.

Cos’è la dieta del riso in bianco

Si tratta di un regime alimentare che si basa essenzialmente sull’uso quasi esclusivo del riso integrale, venere, basmati, rosso e selvaggio. Nell’arco di un mese si possono perdere circa 20 chili.

La dieta si basa sulle quattro caratteristiche fondamentali di questo cereale:

alta presenza di fibre;

basso apporto calorico (330kcal per 100g di riso);

potere saziante - dato dalla capacità del riso di assorbire molta acqua in cottura;

stimolazione della diuresi - grazie all'alta presenza di potassio.

Come funziona la dieta del riso

Il regime alimentare a base di riso può essere seguito secondo due modalità:

terapia d'urto , dalla durata massima di 9 giorni;

, dalla durata massima di 9 giorni; mensile, che appunto dura un mese.

Le due fasi:

detox , ovvero 15 giorni incentrati sulla disintossicazione dell'organismo in cui l'apporto calorico giornaliero non può superare le 800 calorie e dove sono concessi solo riso, formaggi magri, frutta e verdura;

, ovvero 15 giorni incentrati sulla disintossicazione dell'organismo in cui l'apporto calorico giornaliero non può superare le 800 calorie e dove sono concessi solo riso, formaggi magri, frutta e verdura; mantenimento, dove sono concessi anche altri alimenti come legumi freschi o secchi, pesce, carni bianche e altri cereali (quinoa, miglio, grano saraceno, ecc..), per un totale di 1200 calorie al giorno.

Pro e contro la dieta del riso

Pro - Tra le cose buone, impossibile non citare il potere disintossicante del riso e lo stimolo della diuresi, oltre al positivo apporto di fibre e al basso contenuto di sodio. Altro aspetto positivo: il fatto di poter dimagrire velocemente.

Contro - scarso equilibrio nutrizionale, senza proteine, calcio, ferro e vitamina D, fino ad arrivare a rischi di abbassamento della pressione, perdita della massa muscolare, stanchezza e affaticamento a lungo termine. Non da meno il rischio di flatulenza: ovvero i gas intestinali.