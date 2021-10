Halloween ricette 2021: i migliori biscotti a tema

Oggi per portarvi un pizzico di spensieratezza, in questo momento così difficle per tutti, abbiamo deciso di condividere con voi una di Halloween. Si tratta di una ricetta facile e veloce, dei biscotti a tema per portare un pò di dolcezza e per sorprendere i più piccoli.

Li abbiamo chimati i vampiretti, perchè questi biscotti sembrano delle vere e proprie bocche da vampiro.

I vampiretti

Ingredienti per biscotti

60 g di burro

1 uovo

80 g di zucchero

150 g di farina

1 cucchiaino di lievito in polvere

1 pizzico di sale

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

100 g di gocce di cioccolato

Decorazione

100 g di crema pasticcera o crema di nocciole bianche

Mandorle affettate

Preparazione biscotti per halloween

Preriscaldiamo il forno a 180 ° C.

In una ciotola aggiungiamo il burro morbido e lo zucchero, e con una spatola ammalgamiamo bene i due ingredienti.

Versa l' uovo leggermente sbattuto e la vaniglia, mescolare bene fino ad ottenere un impasto liscio e senza grumi.

Incorporiamo la farina e il lievito setacciati, mescoliamo, un po 'di sale, continuiamo a mescolare. La consistenza dell'impasto è un po 'appiccicosa,

infine aggiungiamo le gocce di cioccolato e con la spatola mescoliamo bene.

Prepariamo la teglia con carta da forno, formiamo delle palline delle dimensioni che più ci piacciono, le appiattiamo leggermente con le mani e le disponiamo sulla teglia, poiché l'impasto è appiccicoso sarà utile spalmare preventivamente le mani con un filo d'olio girasole.

Cuocere per 10 minuti, a 180º .

Decorazione