Migliore caffè macinato per moka del supermercato, la classifica

Il profumo del caffè per molti è il rito del buongiorno, oppure corona il fine pranzo, o una pausa di relax; risveglia i sensi, è uno dei piaceri della vita. Milioni di italiani lo usano tutti i giorni e chi ama il gusto classico e lo beve a casa sceglie la moka. Il caffè della moka è economico e green (non genera tutti i rifiuti delle capsule), ma è anche il sapore della tradizione. Ma non tutti i macinati sono uguali, sugli scaffali del supermercato ce ne sono una miriade, Altroconsumo ha testato 15 tra le marche di caffè macinato per moka più usate, stilando una classifica aggiornata in base a criteri di gusto, qualità e prezzo.

La classifica dei caffè per la moka

Caffè macinato di qualità ottima, tenendo conto di tutti i parametri, sono 4 quelli valutati migliori:

Illy Classico caffè tostato macinato: 77 punti. Prezzo medio: 30,36 € al kg, confezione da 250 g 7,59 €.

Carrefour Classico Miscela Tradizionale: 77 punti. Prezzo medio: 6,32 € al kg, migliore del test e miglior acquisto (la confezione da 250gr. costa solo 1,79)

Lavazza Qualità Rossa: 75 punti. Prezzo medio: 12,60 € al kg, confezione da 250 g 3,15 €.

Conad Caffè Macinato Qualità Classica: 75 punti. Prezzo medio: 7,50 € al kg, confezione da 250 g 1,87 €.

Caffè macinato di qualità buona:

Vergnano Granaroma Miscela classica (74 punti)

Pellini Top Caffè Arabica 100% (74 punti)

Lavazza crema e gusto (74 punti)

Kimbo Espresso Napoletano (73 punti)

Bellarom (Lidl) crema – miglior acquisto (72 punti)

Borbone Caffè macinato Miscela nobile (72 punti)

Segafredo Crema ricca (71 punti)

L’Albero del Caffè miscela di caffè pregiati bio (71 punti)

Esselunga Classico (70 punti)

Don Jerez (eurospin) caffè qualità oro (69 punti)

Splendid classico (67 punti)

Fonte: Altroconsumo

Il caffè con la moka

La Moka è stata inventata da Alfonso Bialetti nel 1933 a Omegna, e prodotta su scala industriale dal 1946, quei tre pezzi di alluminio avvitati e incastrati vengono usati ancora oggi in milioni di case.