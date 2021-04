Alimentazione: le cinque principali fonti di proteine vegetali

I giusti alimenti a base vegetale possono essere eccellenti fonti di proteine ??e altri nutrienti, spesso con meno calorie rispetto ai prodotti animali. Alcuni prodotti vegetali, come i semi di soia e la quinoa, sono proteine ??complete, il che significa che contengono tutti e nove gli aminoacidi essenziali di cui l'uomo ha bisogno. Altri mancano alcuni di questi aminoacidi, quindi è importante seguire una dieta variata.

Ecco cinque alimenti salutari a base vegetale che hanno un alto contenuto proteico.

Lenticchie

Le lenticchie rosse o verdi contengono molte proteine, fibre e nutrienti chiave, tra cui ferro e potassio . Le lenticchie cotte contengono 8,84 g di proteine ??per ½ tazza.Le lenticchie sono un'ottima fonte di proteine ??da aggiungere a una routine di pranzo o cena. Possono essere accompagnate a stufati, insalate o riso per dare una porzione extra di proteine.

Ceci

I ceci cotti sono ricchi di proteine,circa 7,25 g per ½ tazza. I ceci possono essere consumati caldi o freddi e sono molto versatili con molte ricette disponibili online. Ad esempio, possono essere aggiunti a insalate di riso, oppure speziati con paprika o arrostiti nel forno.

Quinoa

La quinoa è un grano con un alto contenuto proteico ed è una proteina completa. La quinoa cotta contiene 8 g di proteine ??per tazza. Questo grano è anche ricco di altri nutrienti, tra cui magnesio , ferro, fibre e manganese. Può essere cosparso su un'insalata o consumato come piatto principale. Puoi condirla con pomodorini, ruccula e feta per un piatto completo e ricco di gusto.

Seitan

Seitan è una proteina completa ottenuta dalla miscelazione del glutine di grano con varie spezie. L'alto contenuto di grano significa che dovrebbe essere evitato dalle persone con intolleranza al celiaco o al glutine. Per altri, può essere un sostituto di carne salutare ricco di proteine. Se cotto in salsa di soia, che è ricca dell'amminoacido lisina, il seitan diventa una fonte proteica completa che offre 21 g per 1/3 di tazza.

Semi di chia e canapa

I semi sono alimenti ipocalorici ricchi di fibre e acidi grassi Omega-3 salutari per il cuore . I semi di Chia sono una fonte completa di proteine ??che contengono 2 g di proteine ??per cucchiaio. Prova ad aggiungere i semi di chia a un frullato, o mescolali al tuo yogurt preferito. Analogamente ai semi di chia, i semi di canapa sono una proteina completa. I semi di canapa offrono 5 g di proteine ??per cucchiaio. Possono essere usati in modo simile ai semi di chia.