Digiuno intermittente: le tendenze del 2022

Ogni decennio porta con se nuove tendenze, come la musica grunge negli anni '90 e i jeans a vita bassa nei primi anni 2000. La stessa cosa vale con il cibo che mangiamo. Il cibo, come la moda fa tendenza!

Quest'anno gli esperti prevedono che le tendenze alimentari, prenderanno una piega più salutare, vediamo assieme i 5 alimenti che faranno tendenza e ci accompagneranno per tutto il 2022.

Proteine ??vegetali: Non c'è dubbio che le proteine ??vegetali come Beyond Meat e Impossible Burger abbiano un impatto ambientale piuttosto positivo. C onfrontano i valori nutrizionali, molti degli hamburger di tendenza a base vegetale non sono molto diversi da un hamburger di manzo standard 80/20", n on stai risparmiando calorie mangiando questi hamburger a base vegetale, ma stai migliorando il tuo benessere e quello dell'ambiente.

Prodotti Coreani: la cucina coreana ha avuto un'impennata di popolarità lo scorso anno specialmente negli Stati Uniti ed è pronta per essere una delle cucine più popolari quest'anno . Un piatto da cercare? Kimchi. Il cibo fermentato come il kimchi può essere un'ottima fonte di probiotici, ottimi per reintegrare i" batteri buoni "nell'intestino".

Latte d'avena: con il latte d'avena, tutto dipende da come lo bevi. Se stai cercando qualcosa di cremoso per addolcire il tuo caffè al mattino e stai cercando di evitare il latte di mandorle , il latte di avena è un'ottima scelta per il tuo cuore. L'avena è super salutare per il cuore e contiene beta-glucani, che possono aiutare a mantenere livelli normali di colesterolo.

Ube: se non ne hai sentito parlare, lo farai. Soprannominato da alcuni come il nuovo matcha, l'igname filippino è ricco di nutrienti come vitamina C, potassio, fibra e antocianina antiossidante, che è responsabile della sua tonalità viola. Diventato l'ingrediente preferito da Instagram è in realtà calorico quanto un gelato normale.