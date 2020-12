Aglio: benefici, miti e verità che dovresti sapere sull'aglio crudo

L'aglio è una pianta appartenente alla famiglia Allium (cipolla) ed è strettamente correlata a cipolle, scalogni e porri. Cresce in molte parti del mondo ed è un ingrediente popolare in cucina, tuttavia, nel corso della storia, l'aglio è stato utilizzato principalmente per le sue proprietà medicinali e benefiche. Il suo uso è stato ben documentato da tutte le grandi civiltà, compresi gli egiziani, i babilonesi, i greci, i romani e i cinesi.

Da dove arrivano le proprietà dell'aglio?

L'intera "testa" è chiamata bulbo d'aglio, mentre ogni segmento è chiamato dente. Approssimativamente, ci sono 10-20 denti in un singolo bulbo d'aglio. La maggior parte degli effetti che porta alla salute sono dovuti a uno dei composti dello zolfo che si forma quando uno spicchio d'aglio viene tritato, schiacciato o masticato. Questo perché le sue principali virtù terapeutiche provengono dall'allicina, un componente che non è presente nell'aglio, ma viene rilasciato solo quando l'alliina, un amminoacido solforato, entra in contatto con l'ossigeno. L'allicina entra nel corpo attraverso il sistema digestivo e viaggia in tutto il corpo, dove sprigiona i suoi potenti effetti biologici.

Come mangiarlo?

Mangiare aglio a stomaco vuoto ha gli stessi effetti presi in qualsiasi momento della giornata, ma non aiuta molto se ingerito intero. La cosa giusta è schiacciarlo o, meglio ancora, tagliarlo a fettine sottili e , se si desideri ammorbidire un po 'il sapore, puoi mescolarlo con olio di oliva, lino, noci o cocco.

Ma vediamo assieme i 5 benefici più grandi dell'aglio.

Super Nutriente

L'aglio inoltre è molto nutriente. Circa 28 grammi contengono il 23% di manganese, il 17% di vitamina B6, il 15% di vitamina C, il 6% di selenio e circa 0,6 grammi di fibre, oltre a notevoli quantità di calcio, rame, potassio, fosforo , ferro e vitamina V1.contiene poche calorie, solo 42, oltre a 1,8 grammi di proteine ​​e 9 carboidrati.

Antibiotico

L'attività antibatterica dell'aglio è dovuta all'allicina e si ritiene che lo scienziato francese Louis Pasteur sia stato il primo ad attribuirgli quella proprietà nel 1858. Più recentemente alcuni studi affermano che può essere efficace contro numerosi batteri e sono stati studiati anche gli effetti positivi per la flora microbica della placca dentale .

Antimicotico

Ci sono molti funghi sensibili all'aglio. Sembra che gli estratti di quella pianta siano in grado di ridurre la necessità di ossigeno di alcuni di questi organismi, il che rallenta la loro crescita e inibisce la sintesi di lipidi, proteine ​​e acidi nucleici. I suoi estratti sono usati in alcuni luoghi per controllare i parassiti nelle aree agricole perché si ritiene che sia efficace come insetticidi e molto meno dannoso.

Disintossicante

Ad alte dosi, è stato dimostrato che i composti dello zolfo contenuti nell'aglio proteggono dai danni agli organi derivati ​​dalla tossicità dei metalli pesanti. Uno studio di 4 settimane sui dipendenti di una fabbrica di batterie per auto (esposizione eccessiva al piombo) ha rivelato che l'aglio ha abbassato i livelli di piombo nel sangue del 19%. Ha anche ridotto molti segni clinici di tossicità, inclusi mal di testa e pressione sanguigna.

Salute delle ossa

Gli atleti olimpici dell'antica Grecia mangiavano aglio per migliorare le loro prestazioni negli eventi sportivi. Attualmente, uno studio con 1.000 donne condotto da un team di scienziati del Kings College di Londra e dell'Università dell'East Anglia (Regno Unito) e pubblicato sulla rivista BMC Musculoskeletal Disorders , ha rivelato che le donne che seguivano una dieta ricca d'aglio, avevano meno segni di osteoartrite precoce nell'articolazione dell'anca.