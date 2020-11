Saturimetro: perché è indispensabile, i migliori in commercio

Con la rapidissima crescita dei contagi da Coronavirus, i Governi e i professionisti del settore si stanno impegnando per valutare l'efficacia di nuovi strumenti per la prevenzione dal contagio da Covid-19 e aiutare così la popolazione a curarsi a casa in caso di sintomi non gravi o assenti per evitare di intasare il sistema sanitario. Tra questi strumenti troviamo il saturimetro (chiamato anche pulsossimetro, ossimetro o pulsiossimetro), un'apparecchiatura medica non invasiva che misura la saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2) e contemporaneamente la frequenza cardiaca, aiutando così ad individuare l'eventuale presenza dei primi segnali di una polmonite, uno dei sintomi più gravi del Coronavirus.

Sia la Società Italiana di Pneumologia che la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia consigliano di averne uno a casa, esattamente come il termometro, data la loro capacità di considerare la compromissione respiratoria anche all'inizio, con bassi livelli di saturazione dell'ossigeno. Vediamo quindi come funziona il saturimetro e quali sono i migliori modelli da acquistare on line.

Pulsossimetro con APP per adulti e bambini - il più economico

Il saturimetro marcato ViATOM monitora con precisione la misura del livello di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Dalla buona qualità costruttiva e materiali usati, funziona in modo facile ed intuitivo, ed è dotato di memoria integrata, visualizzando rapidamente i dati delle ultime 12 misurazioni, di un ampio display a 4 direzioni e di un allarme audio e visivo: se durante la misurazione il valore del livello di ossigeno o il valore della frequenza cardiaca superano il limite preimpostato, il dispositivo avviserà automaticamente con un segnale acustico, mentre il valore che supera il limite lampeggerà sullo schermo.

Inoltre, questo saturimetro è dotato anche di Bluetooth, con cui è possibile collegarlo ad un'applicazione per smartphone Andorid e iOS e visualizzare i dati memorizzati in qualsiasi momento, e nella confezione sono compresi anche una custodia, un cinturino e due batterie AAA.

Saturimetro da dito con Certificato FDA e Ce

Il saturimetro di CocoBear è dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore intelligente che consentono misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi (precisione ed efficienza di ± 2% per SpO2 e di ± 3bpm della frequenza cardiaca). Il display Oled a doppio colore ad alta definizione multidirezionale grande e girevole consente di visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni e una lettura dello schermo a 360°, così da rendere chiari i risultati delle misurazioni anche a colpo d'occhio, e nella confezione sono compresi anche una custodia e un pratico cordino per il trasporto.

Inoltre, è molto semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi se non viene rilevato alcun segnale, è dotato di una modalità di monitoraggio multipla, rileva le aritmie e dispone di allarmi ipossici, supporta le misurazioni anche in modalità silenziosa ed è dotato di licenza FDA / CE, che ne garantiscono la qualità e il funzionamento.

Saturimetro da dito per bambini - perfetto per i più piccoli

Il saturimetro marcato Homiee è specificamente studiato per adattarsi perfettamente alle dita dei bambini (>2 anni). Dal design a forma di pinguino, originale e divertente, e disponibile nei colori del blu e del rosa, questo saturimetro è leggero e facile da usare, ed è dotato di un algoritmo ottimizzato e di un dispositivo di blocco della luce che donano al dispositivo un'elevata precisione e la capacità di misurare in circa 8 secondi SpO2, PR (valore pulsato), battito cardiaco, forma d'onda di impulsi e grafico a barre.

Inoltre, è dotato di un display OLED a colori multidirezionale, che consente di visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni, spegnimento automatico dopo 8 secondi di inutilizzo e della funzione muto che non disturba il sonno del bambino durante le misurazioni. Nella confezione, infine, sono compresi anche 2 batterie AAA, 1 cordino per il collo, un manuale di istruzioni e una custodia per il trasporto.

Saturimetro da dito con misurazione della percentuale di perfusione

Questo saturimetro da dito si distingue dagli altri modelli per la sua capacità di misurare anche la percentuale di perfusione, un dato che consente di rilevare la validità della misurazione del saturimetro verificando l'affidabilità della posizione in cui viene posto il sensore.

Facile da usare, il saturimetro di Homiee è poi dotato di misura ottica adattativa, che offre una precisione elevata e che in circa 8 secondi mostra i dati di SpO2 e battito cardiaco. Inoltre, è dotato di un display OLED a colori capace di visualizzare i risultati in 4 direzioni diverse e della funzione di auto spegnimento dopo 8 secondi di inutilizzo, e nella confezione sono incluse 2 batterie AAA, 1 custodia in silicone, 1 custodia imbottita, 1 cordino per il collo e 1 manuale di istruzioni in italiano.

Saturimetro da polso wireless con app gratuita e 3 anni di polizza RBM salute in omaggio

Il saturimetro iHealth è un prodotto costituito da un cinturino adattabile a tutte le dimensioni di polso e un misuratore da applicare al pollice o all'indice della mano, che si distingue, tra le altre cose, per il prezzo più alto rispetto ai dispositivi visti finora, giustificato però dalla sua altissima qualità, dall'accuratezza nelle misurazioni e dalle numerose funzioni integrate.

Questo saturimetro, infatti, misura in modo affidabile la saturazione del sangue (SpO2), le pulsazioni cardiache (BPM) e l'indice di perfusione, ed è dotato di allarme intelligente con vibrazione, capace di avvisare anche in caso di apnee notturne o di russamento (ausilio per dormire per la macchina CPAP). Inoltre, è un dispositivo leggero, portatile e comodo da indossare, anche grazie al silicone sanitario di alta qualità con cui è realizzato e al sensore stabile e ben assemblato al connettore microUsb, ed è dotato di display LCD con un'ottima leggibilità. Questo saturimetro è poi compatibile con l'applicazione iHealth MyVitals, capace di memorizzare automaticamente la cronologia dei dati sullo smartphone e di condividere le informazioni con un membro della famiglia, il medico o il personale sanitario, e compatibile con i dispositivi Apple (iOS 5.0 o superiore) e dispositivi Android 4.4 o successivi per dispositivi Samsung e Android 4.3 o successivi per i dispositivi di altre marche (necessita di Bluetooth 4.0).

Nella confezione, infine, sono compresi anche 1 cordoncino, 1 cavo USB per la ricarica della batteria, 1 manuale di iistruzioni e 1 guida all’avvio rapido in italiano.

Che cos'è e come funzione il saturimetro

Il saturimetro è un dispositivo non invasivo molto semplice da utilizzare, tanto da non richiedere particolari competenze dal punto di vista medico o tecnico, in grado di misurare la percentuale di ossigeno (saturazione) presente nel sangue, la frequenza cardiaca e l'intensità della pulsazione (barra verticale).

In genere è formato da una sonda "a pinza" da applicare sull'ultima falange di un dito, che effettua la misurazione, e da un'unità che calcola e visualizza il risultato della misurazione tramite un monitor. Oltre che sul dito, è possibile applicare il saturimetro anche sul lobo dell'orecchio, mentre nei neonati la sonda deve essere apposta sul piede.

Perché il saturimetro è utile contro il Coronavirus

Come già detto, la funzione principale del saturimetro è quella di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2). L'ossigeno, infatti, entra in circolo nel nostro organismo attraverso i polmoni, ma in caso di problemi respiratori potrebbe passare nel sangue in misura minore del solito: esattamente quello che succede ai malati di Coronavirus che hanno sviluppato la cosiddetta polmonite interstiziale. Proprio per questo, i saturimetri sono strumenti molto importanti per individuare e monitorare le persone affette da questa malattia, diagnosticando od escludendo un caso di polmonite quando un paziente ha altri sintomi che sembrerebbero indicarla.

Inoltre, il suo utilizzo è previsto sia nei reparti ospedalieri sia sui mezzi di soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo in grado di riconoscere precocemente l'ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una diagnosi di desaturazione dell'ossigeno prima dell'insorgere di gravi complicanze.

I parametri delle misurazioni

I valori dati dalla misurazione dell'ossigeno nel sangue si possono attestare in diversi range di percentuali. Vediamo quando questi valori sono normali e quando invece è necessario chiamare il proprio medico:

sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;

normali di O2; tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione ovvero una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia);

tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è consigliabile sottoporsi a emogasanalisi (EGA), tuttavia possono risultare normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO);

al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una emogasanalisi.

Inoltre, il valore di 100 misurato senza somministrazione artificiale di ossigeno, può essere sintomo di iperventilazione che può essere dovuta, ad esempio, ad attacchi di panico.

Gli errori da evitare

Se utilizzato in condizioni non ottimali, il saturimetro può riportare errori di lettura che possono falsare i risultati visualizzati. Quando utilizzi il saturimetro quindi, fai attenzione a: