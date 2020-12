Tre esercizi per migliorare i tuoi rapporti sessuali

L'esercizio fisico porta molti benefici al nostro corpo inoltre, ci aiuta a migliorare le relazioni sessuali rendendole più piacevoli e aumentando la libido sessuale.

Vediamo alcuni esercizi che puoi fare a casa e che possono migliorare le tue relazioni sessuali .

Migliora la resistenza

In primis devi aumentare la tua resistenza. Per questo, è consigliabile praticare qualsiasi tipo di esercizio aerobico a livelli moderati per lunghi periodi di tempo. Ad esempio, puoi camminare intensamente, fare jogging, andare in bicicletta o nuotare almeno tre volte alla settimana per 30 minuti.

Squat

Fondamentale è allenare l'area dei glutei e delle gambe. La forza e la resistenza di questa parte del corpo sono molto importanti nei rapporti sessuali. Praticamente tutti i movimenti sono fatti con questa zona del corpo, motivo per cui è consigliabile esercitarlo. Fai tre serie di squat per un totale di 20 ripetizioni al giorno.

Tonifica le braccia

Le braccia sono il punto d'appoggio in molte posizioni sessuali . Un buon esercizio per rafforzarle sono i piegamenti sulle braccia . Esegui quattro serie di 15 flessioni ogni giorno.

Crunch addominale

I muscoli della zona addominale partecipano quasi sempre all'attività sessuale. Pertanto, eseguire addominali è uno degli esercizi più raccomandati per migliorare le relazioni sessuali. Puoi eseguire tre serie da 20 ripetizioni al giorno.

Con questi suggerimenti , avrai migliorato non solo la tonicità del tuo fisico ma pure le tue relazioni sessuali.