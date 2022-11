Il baritono veronese Simone Piazzola debutterà al San Francisco Opera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Debutterà al San Francisco Opera, il prossimo 11 novembre, in uno dei ruoli che ha più affrontato nel corso della sua carriera il baritono veronese Simone Piazzola, che vestirà i panni di Giorgio Germont ne “La Traviata” di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. Per il baritono veronese si tratta di un ritorno tanto atteso in America, dove mancava dal 2015 quando aveva vestito ancora i panni di Germont all’Hollywood Bowl nell’opera il cui libretto è tratto dal celebre romanzo La dame aux Camelias di Alexandre Dumas. Piazzola proprio nel ruolo di Germont al Canadian Opera Company di Toronto, ha raggiunto il traguardo delle 200 recite.

«Si tratta di un ruolo che mi ha dato tanto e mi ha portato a maturare la mia visione del personaggio che non va visto come un padre egoista, ma come un uomo che mette davanti a tutto il bene della sua famiglia e in buona fede cerca i mezzi per dar loro il meglio, non un uomo senza cuore che vuol prevalere sugli altri ma un uomo che sa cambiare idea, usar giudizi – spiega Simone Piazzola - un uomo che sa giungere ad un cambio di rotta pentendosi del suo comportamento e riconoscendo, con umiltà, i propri limiti. Un grande insegnamento per chi pensa di avere sempre la verità assoluta in mano senza mai pensare che a volte bisogna guardare la realtà con sensibilità ed occhi diversi».

Al San Francisco Opera Piazzola sarà al fianco di un cast che vedrà Pretty Yende nel ruolo Violetta, Jonathan Tetelman invece sarà Alfredo Germont, Philip Skinner sarà il barone Douphol, Taylor Raven sarà invece Flora Bevoix. Sul podio Eun Sun Kim.