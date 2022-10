Ztl allo Stadio per Hellas Verona - Roma, il Comune rivaluta il piano e anticipa la riapertura: tutti i divieti previsti

Lunedì 31 ottobre, in occasione della partita Hellas Verona - Roma, che si disputerà allo stadio Bentegodi alle ore 18.30, il sindaco Damiano Tommasi ha emesso l’ordinanza che istituisce una Ztl sperimentale vietando il transito a tutti i veicoli, dalle 16.30 alle 19.15, anticipando così l’orario rispetto alle previste 20.30. Il provvedimento, secondo quanto spiegato dal Comune, è «una prima sperimentazione per contrastare la sosta selvaggia in zona Stadio durante le partite di campionato».

Un test dunque, i cui risultati, secondo quanto specificato, «serviranno per orientare eventuali scelte definitive, ma anche per dare una risposta ai residenti delle vie limitrofe al Bentegodi, che più volte hanno chiesto un intervento risolutivo a tale criticità». L'iniziativa, inoltre, dovrebbe consentire di «ridurre il traffico, l'inquinamento atmosferico e dare l'opportunità ai cittadini veronesi di fruire di alcuni spazi urbani solitamente occupati da auto e veicoli a motore».

Area Ztl e permessi di circolazione

Le strade interessate sono all'interno dell'area delimitata da via Camuzzoni, via San Marco, via Sogare, Diramazione T4-T9/via Dello Sport e via Albere. Quest'ultime escluse ad eccezione di via Camuzzoni, dove è concesso il transito esclusivamente a velocipedi, ciclomotori e motocicli, veicoli dei residenti e dei dimoranti, veicoli di soggetti che usufruiscono di garage o posto auto, veicoli di titolari di attività economiche ubicate all'interno dell'area, veicoli adibiti al trasporto merci diretti alle attività economiche, per le operazioni di carico e scarico delle merci, veicoli delle forze dell’ordine, di pronto intervento e soccorso, veicoli a servizio delle persone invalide muniti di apposito contrassegno, veicoli adibiti a servizio pubblico locale, di linea e non, veicoli dei clienti diretti alle attività ricettive all'interno dell'area, veicoli dei dipendenti di attività economiche/commerciali e di pubblico esercizio all'interno dell'area, veicoli dei pazienti diretti agli studi che erogano prestazioni mediche all'interno dell'area, veicoli di abbonati ad attività sportive e/o diretti a centri riabilitativi all'interno dell'area, veicoli di soggetti autorizzati dalla Società Hellas Verona Football Club Spa muniti di apposito titolo.

Tutte le informazioni su mezzi di trasporto e la mappa della zona interessata sono sul sito del Comune alla pagina https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=83091.