Bus gratuiti e "BiciPark", allo Stadio torna la Ztl. Traguardi: «Strada giusta per tutelare la tranquillità del quartiere»

Torna oggi, domenica 13 novembre in occasione della sfida di serie A tra Hellas Verona e Spezia, la Ztl nel quartiere Stadio. Dalle ore 13 alle ore 15.15 viene istituita una zona a traffico limitato circoscritta dalle seguenti vie perimetrali:

Via Camuzzoni (Via Camuzzoni è interdetta al traffico nel tratto compreso tra via Albere e Via San Marco)

Via San Marco

Via Sogare

Diramazione T4-T9 / Via dello Sport

Via Albere

Per l'occasione, il Comune di Verona mette a disposizione della cittadinanza nell'area individuata tra Via Sogare, Via da Vinci e Piazzale Atleti Azzurri d'Italia un parcheggio custodito per le biciclette gratuito. Nel "Bicipark" saranno presenti i volontari di Fiab Verona a presenziare l'area dalle 14 alle 18, consegnando un contrassegno numerato legato a ciascuna bicicletta. Sarà inoltre attivo anche il bus navetta gratuito che ogni quindici minuti porterà i tifosi dal Park 3 della Fiera allo stadio, con fermata intermedia alla stazione dei treni di Porta Nuova. Il trasporto pubblico effettuerà il normale orario festivo.

Nel frattempo i consiglieri di Traguardi in Terza circoscrizione Sara Ottolini (vicepresidente) e Pietro Corticelli difendono l'iniziativa portando quale esempio la «controprova» della giornata di giovedì in cui la Ztl non è stata istituita quando l'Hellas ha giocato contro la Juventus e vi sono state numerose situazioni di "sosta selvaggia" e conseguenti multe. L'episodio, secondo gli esponenti di Traguardi, avrebbe «dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, tutto il disagio che i residenti del quartiere subiscono ormai da anni in occasione delle partite di calcio. Anche questa volta abbiamo assistito a una vera e propria invasione di veicoli che hanno parcheggiato dappertutto, - proseguono Sara Ottolini e Pietro Corticelli - occupando marciapiedi e aiuole, rischiando di creare ostacoli e situazioni di pericolo che è stato possibile evitare soltanto grazie all'intervento della polizia locale».

I due esponenti di Traguardi quindi aggiungono: «Da troppo tempo i residenti chiedono sollievo dal traffico e dalla sosta selvaggia che rendono la zona invivibile, per questo motivo impostare l'afflusso allo Stadio sull'utilizzo dei mezzi pubblici, come ha fatto l'amministrazione Tommasi introducendo la Ztl sperimentale, è la strada giusta per tutelare la tranquillità del quartiere e la riuscita dell'evento sportivo stesso. Ma all'interno di una visione più ampia della mobilità cittadina, più rispettosa dell'ambiente e dei propri cittadini, - concludono Sara Ottolini e Pietro Corticelli - è importante anche sensibilizzare le persone al fatto che questa misura non impatta positivamente solo sui residenti, ma va a beneficio anche di chi raggiunge il quartiere in occasione delle partite, perché si evitano multe, rimozioni e traffico congestionato».