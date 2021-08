Ztl e Piazzetta Pescheria a Verona: Sboarina proroga le ordinanze

Prorogate fino al 30 settembre le ordinanze sugli orari di accesso alla Ztl e la sosta in piazzetta Pescheria a Verona: il sindaco Federico Sboarina ha firmato martedì entrambi i provvedimenti.

ZTL - La Zona a traffico limitata per altre due settimane resterà aperta per agevolare la circolazione visti i lavori in lungadige San Giorgio. Fino a domenica 12 settembre, quindi, i veicoli potranno circolare liberamente.

Dal 13 al 30 settembre, le fasce di accesso alla Ztl torneranno alla normalità. Apertura dei varchi, tutti i giorni feriali della settimana dalle 10 alle 14.30 e dalle 16 alle 18, mentre nei giorni di sabato e festivi l’orario sarà dalle 10 alle 14.30. Permangono tutti i provvedimenti viabilistici inerenti le altre categorie di veicoli. Ai titolari di permesso di transito e sosta valevole per la Zona Verde, sarà consentito anche sostare sugli stalli di sosta blu e/o giallo-blu a pagamento in cui è applicata la tariffazione della sosta.

PIAZZETTA PESCHERIA - Per agevolare la sosta dei residenti in centro storico, resta in vigore, sempre fino al 30 settembre, l’ordinanza che, in via temporanea, permette il transito in via Pescheria Vecchia, via al Cristo e piazzetta Pescheria, così come il parcheggio in piazzetta Pescheria durante tutta la giornata solamente a chi ha il permesso di tipo “a”, “b” ed ”e”, 24 ore su 24.