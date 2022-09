Ztl da cambiare, "Si" di Confesercenti al confronto: «Ci sono anche altri aspetti imprescindibili»

La decisione del Comune di Verona di avviare una serie di incontri per modificare la zona a traffico limitato cittadina, trova i primi riscontri. Confesercenti infatti è d'accordo sulla necessità di aggiornare e migliorare la gestione della Ztl, ritenuta non più sostenibile dall'Amministrazione Tommasi, ma richiama l'attenzione anche su altre questioni per migliorare la situazione del centro storico.

«Non vorrei però che passassero in secondo piano altri aspetti imprescindibili – aggiunge Alessandro Torluccio, direttore generale di Confesercenti Verona - si pensi alla disciplina dei plateatici covid, la cui proroga scade col 30 settembre, alla mobilità sostenibile e ad azioni per migliorare il decoro e la gestione della raccolta dei rifiuti. La razionalizzazione degli stalli in Ztl - incalza Torluccio - va vista in un’ottica d’insieme, migliorando per esempio la mobilità sostenibile, puntando su una maggiore pulizia dei mezzi e su personale che parli più lingue. Nella questione dei plateatici si dovrebbero fornire certezze con autorizzazioni pluriennali agli imprenditori dei pubblici esercizi, in modo da consentire loro di fare investimenti per abbellirli, migliorando gli arredi, per esempio. Il tutto rispettando le legittime richieste dei residenti per un centro maggiormente vivibile, anche con l’estensione di zone pedonalizzate, come già successo con via Stella (ne siamo stati i promotori), accessibili anche a chi ha problemi di disabilità. Proprio per questo si chiede di incentivare i controlli per il rispetto delle regole, contro il degrado, le turbative della quiete pubblica e, in generale, della criminalità, perché un caso non possa essere usato contro l’intera categoria».