È nato Theo Junior, l'influencer veronese Zoe Cristofoli è diventata mamma

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono diventati genitori. Ieri sera è infatti nato Theo Junior, il primo figlio della coppia, e a poche ore dal parto ecco arrivare le prime dichiarazioni sui social. «Ti amo figlio», ha scritto il calciatore del Milan pubblicando una foto con il bimbo in braccio mentre stringe la mano della compagna in ospedale.

Altre immagini del lieto evento sono tra le stories della mamma, l'influencer veronese Zoe Cristofoli che scrive: «Vita mia. Benvenuto al mondo». Il parto, a quanto si apprende, è andato bene. Tuttavia l'influencer scaligera si dice ancora molto stanca, come rivelato da lei stessa via social ai propri follower: «Grazie a tutti per gli auguri e per tutti i numerosi messaggi. Vorrei rispondervi ma mi sto riprendendo. Vi abbraccio».

Tra qualche giorno Zoe Cristofoli e Theo Hernandez torneranno a casa a Milano, dove inizierà la loro nuova vita in tre, insieme al piccolo Theo Junior.