Zero Wind Romeo&Giulietta Half Marathon, come cambia la viabilità

Domani, 11 febbraio, si svolge a Verona la Zero Wind Romeo&Giulietta Half Marathon, affiancata anche dalla Avesani Monument Run 10km. E per consentire l'allestimento del percorso e lo svolgimento della gara, dalle 5 di domani mattina fino alla fine della corsa, la viabilità sarà modificata in città.

Nelle vie interessate dalla corsa podistice sarà vietato il transito dei veicoli e l'attraversamento, ad esclusione dei mezzi di soccorso e pronto intervento e dei veicoli dell’organizzazione. Previste inoltre deviazioni delle linee urbane del trasporto pubblico.

Divieto di transito dunque in Piazza Bra e in alcuni tratti di Corso Porta Nuova. E per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti, sarà vietato il transito in Piazzle Olimpia, Via Fra’ Giocondo, Via Palladio, Via Albere, Via della Spianà, Via Casarini, Via Don Minzoni, Via Curiel, Via San Marco, Via Manzoni, Corso Milano, Via Galvani, Via Aeroporto Berardi, Via Ponte Diga Chievo, Lungadige Attiraglio, Ponte Catena, Lungadige Cangrande, Lungadige Campagnola, Ponte della Vittoria, Via Diaz, Via San Michele alla Porta, Via Emilei, Via Forti, Via Massalongo, Corso Sant’Anastasia, Piazza delle Erbe, Via Cairoli, Piazza Viviani, Piazza Indipendenza, Via Ponte Nuovo, Lungadige Rubele, Ponte delle Navi, Lungadige Sammicheli, Interrato dell’Acqua Morta, Via Carducci, Via Muro Padri, Via San Nazaro Via XX Settembre, Via San Paolo, Ponte delle Navi, Stradone San Fermo, Stradone Scipione Maffei, Piazzetta Melvin Jones, Piazzetta Municipio e Piazza Bra.

In programma domani anche la Romeo&Giulietta Family Run, che impone il divieto di transito per lasciar passare i partencipanti in Piazza Bra, Via Roma, Corso Castelvecchio, Largo Don Bosco, Via San Zeno in Oratorio, Regaste San Zeno, Piazzetta Portichetti, Via Barbarani, Piazza Corrubio, Piazza San Zeno, Vicolo Abbazia, Via Pontida, Via Tommaso da Vico (ciclabile), Via Cristoforo Colombo (ciclopedonale), Via Porta Catena, Ponte Catena, Lungadige Attiraglio, Lungadige Cangrande, Lungadige Campagnola, Ponte della Vittoria, Via Diaz, Via San Michele alla Porta, Via Emilei, Via Forti, Via Massalongo, Corso Sant’Anastasia, Piazza delle Erbe, Via Cairoli, Piazza Viviani, Piazza Indipendenza, Via Ponte Nuovo, Lungadige Rubele, Ponte delle Navi, Lungadige Sammicheli, Interrato dell’Acqua Morta, Via Carducci, Via Muro Padri, Via San Nazaro, Via XX Settembre, Via San Paolo, Ponte delle Navi, Stradone San Fermo, Stradone Scipione Maffei, Piazzetta Melvin Jones, Piazzetta Municipio.

Dalla mezzanotte alle 14 di domenica sarà inoltre in vigore il divieto di sosta in: alcuni tratti di Corso Porta Nuova, di Lungadige Rubele, di Lungadige Attiraglio, di Lungadige Cangrande e di Piazza Bra. Già in vigore invece il divieto di sosta in alcuni tratti di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, di Piazzale Olimpia e di Via Fra' Giocondo.

Infine dalle 5 alle 14 di domani i posteggi dei taxi di Via Roma e Piazza Bra vengono spostati nella contro strada di Via Pallone.