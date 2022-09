Al Meeting adolescenti il saluto di Zenti ai giovani: «Siate paradiso»

Sabato prossimo, 1 ottobre, la diocesi di Verona accoglierà il nuovo vescovo Domenico Pompili. I prossimi saranno gli ultimi giorni da vescovo di Verona per Giuseppe Zenti che oggi, 25 settembre, ha salutato i ragazzi e le ragazze della pastorale giovanile. Al Pala Agsm-Aim di Verona, 2.800 giovani hanno dato vita allo storico Meeting adolescenti, il raduno ultra quarantennale dedicato agli adolescenti provenienti dalla provincia scaligera e dalla sponda bresciana del Lago di Garda (che ricade all'interno della diocesi di Verona). L'evento è stato organizzato dal Centro di pastorale adolescenti e giovani (Cpag) di Verona ed ha visto la partecipazione del vescovo Zenti per la messa delle 12.

Il posticipo dell'insediamento ufficiale di Domenico Pompili, inizialmente previsto per il 24 settembre e rinviato a causa delle elezioni all'1 ottobre, ha fatto sì che questa domenica Zenti potesse salutare ufficialmente giovani e adolescenti riuniti all’interno del palazzetto dello sport.

Nell'omelia, il vescovo ha invitato i presenti a crescere coltivando la loro spiritualità: «Siate paradiso, siate amore dentro di voi, perché se sarete amore, sarete una chiesa nuova, bella e giovanile», ha dichiarato Zenti.

"Senza di te non si può fare" era il tema di questa edizione dell'evento. Un tema che i giovani partecipanti sono stati chiamati a sviluppare nel corso della mattinata ascoltando alcune testimonianze di chi ha cambiato la sua vita facendo esperienza di una chiesa accogliente e presente. «Ognuno è importante e insostituibile per costruire una comunità cristiana bella e attraente - ha spiegato don Giampaolo Melchiori, direttore del Cpag - Non sentitevi inutili o insignificanti, ognuno di noi è la tessera insostituibile di un puzzle prezioso quanto è la felicità che desideriamo. E allo stesso tempo ciascuno ha bisogno degli altri. È solo così che si costruisce la chiesa, quella bella in cui ci si sente custoditi e a casa: mettendo insieme quello che siamo, così come siamo, al meglio che siamo».

Nel corso della mattinata anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi, l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo e l'assessora alle politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia hanno preso parte alla manifestazione. Dal sindaco è arrivato l'invito a condividere l'entusiasmo e soprattutto i sogni, anche con le istituzioni, «perché condividerli vuol dire iniziare a far prendere loro forma. Bussate alle porte finché non si aprono, perché serve a noi e serve anche a voi per prendere in mano la vostra vita e renderla migliore di quello che ognuno di noi immagina».

E nel pomeriggio spazio all’animazione con balli di gruppo e giochi all’aperto.