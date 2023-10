Silvano Zavetti nuovo presidente nazionale dei consiglieri comunali emeriti

È stato rinnovato il direttivo all'associazione nazionale dei consiglieri emeriti. Giuliano Comparozzi ha passato la presidenza al veronese Silvano Zavetti, 79enne già presidente dell’associazione dei consiglieri comunali emeriti di Verona.

L'associazione nazionale è composta dalle cinque città aderenti (Verona, Padova, Assisi, L'Aquila e Marcianise) e si occupa di coordinare e promuovere le attività sostenute a livello locale dalle associazioni dei consiglieri comunali emeriti. Una squadra che il neo presidente Zavetti punta ad allargare, impegnandosi da subito a contattare, partendo dal Veneto, tutti i presidenti dei consigli comunali d'Italia, per invitarli a generare, in seno al proprio Comune, questa realtà associativa al servizio della propria città.

Attraverso i suoi componenti, tutti ex amministratori di qualsiasi formazione politica, l'associazione mette a disposizione della comunità locale esperienza e competenze, per realizzare opere di valorizzazione culturale e sociale.

Oltre a Zavetti, eletto all’unanimità, sono stati nominati negli organismi del direttivo anche i veronesi: Giorgio Gabanizza, Antonio Roccioletti, Michela Sironi, Francesco Colucci, Luigi Franco Bussinello e Nicola Baldo.