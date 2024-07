Lotta alle zanzare: prezzo calmierato per il kit antilarvale in farmacia

Caldo torrido e alto tasso di umidità facilitano il proliferare delle zanzare che oltre ad essere fastidiose, possono diventare una minaccia per la salute.

Anche quest’anno le farmacie veronesi offrono il kit antilarvare all’importo calmierato di 5,5 euro la confezione. L’utilizzo del prodotto è molto semplice, ma deve seguire precise regole.

Le pastiglie vanno posizionate in tombini e pozzetti, non nei sottovasi delle piante, a cadenza costante per evitare che ulteriori uova possano schiudersi e dare il via a migliaia di zanzare adulte tra una somministrazione e l’altra. Un atteggiamento corretto è l’eliminazione di tutti i ristagni d’acqua sia nei giardini che sui balconi per non offrire all’insetto siti ideali alla deposizione.

Per capire quanto sia esponenziale la crescita di questo insetto estivo basta considerare che dopo un singolo pasto di sangue la zanzara può deporre fino a un centinaio di uova.

«Consideriamo la lotta alle zanzare una prevenzione sanitaria importante - spiega Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona – per gli esseri umani e gli animali, che per essere davvero efficace va praticata con regolarità almeno fino a tutto settembre, se non oltre viste le elevate temperature degli ultimi anni. Siamo contenti di avere potuto mantenere gli importi bassi e invariati negli ultimi anni, perché anche questo può aiutare il singolo cittadino in una pratica civile utile alla sua famiglia, ma anche a tutto il vicinato».

Anche gli animali domestici sono vittime delle zanzare che sono il vettore della temibile filariosi, una malattia mortale se non curata tempestivamente, con lo sviluppo di parassiti che dal sangue passano al cuore e infine ai polmoni. La prevenzione per loro è data anche e soprattutto dagli antiparassitari, rigorosamente diversi per cani e gatti.