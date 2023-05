Zanzare a Verona, modificato ancora per il maltempo il calendario della distribuzione dei kit anti larvali

L'ondata di maltempo che in questi giorni si è abbattuta sul Veneto e Verona, ha costretto il Comune di Verona a modificare nuovamente il calendario della consegna dei kit larvali per arginare la diffusione delle zanzare in vista della stagione estiva.

Gli appuntamenti nei vari mercati cittadini sono fissati per le ore 10. Questo il calendario: martedì 23 maggio mercato Borgo Venezia, via Maestro Martino ang. via Plinio; mercoledì 24 maggio mercato di Ponte Crencano, via Mercantini ang. via Tommaseo; sabato 27 maggio 2023 mercato Zona Stadio, tra p. le Olimpia e via Sansovino.

Da palazzo Barbieri sottolineano come l’iniziativa di distribuzione promozionale del kit voglia stimolare i cittadini a effettuare i trattamenti anche nelle proprie aree private, svolgendo un’importante azione di contrasto alla proliferazione delle zanzare.

Per eventuali segnalazioni e richieste di informazioni sui trattamenti si può contattare il numero verde 800110601 operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.