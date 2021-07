Zaia, nuova ordinanza in arrivo: «Campagna di tamponi aggressiva» per i viaggiatori

«Stiamo lavorando già da un paio di giorni ad un'ordinanza per incentivare i controlli agli arrivi negli aeroporti, nel porto e nei confronti dei cittadini in generale che provengano da Paesi europei che oggi sono oggetto di forte contagio. Presenteremo questa ordinanza rapidamente. Conto di firmarla alla volta di domani, in modo che ci consenta di essere operativi già nei primi giorni della settimana con una campagna di tamponi aggressiva». Ad annunciare all'Ansa l'imminente arrivo di una nuova ordinanza regionale per il Veneto è il presidente Luca Zaia, preoccupato dall'aumento dei casi di Covid-19 nelle varie province (con Verona in testa), al quale fino adesso non corrisponde un crescita dei ricoveri.

Lo stesso Zaia ha precisato che i controlli «riguarderanno anche i viaggiatori che rientrano dalle vacanze, e non solo».