Il presidente Zaia vaccinato contro Covid-19 con una dose di Pfizer

Il governatore del Veneto Luca Zaia si è vaccinato contro Covid-19 nella giornata di ieri, mercoledì 12 maggio. Il presidente Zaia, che aveva già annunciato nei giorni scorsi di essersi prenotato personalmente dopo l'apertura ai cinquantenni della campagna di vaccinazione, è stato ricevuto come da programma nel centro vaccinale di Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso e prossimo alla sua residenza.

Secondo quanto riferito dall'Ansa, al governatore Luca Zaia, il quale ha 53 anni, è stata somministrata una dose di vaccino Pfizer. Il presidente del Veneto ha commentato così: «È andata benissimo, le due alternative per la mia classe d'età erano Pfizer o Moderna , mi hanno dato Pfizer. Devo complimentarmi con gli operatori per per la velocità. - ha detto al termine ai giornalisti Luca Zaia - Eravamo in tanti in attesa, ma credo che non abbiamo aspettato più di 3 o 4 minuti. La macchina del Veneto, con 60 centri vaccinali, funziona».

In merito alle polemiche su amministratori che avrebbero scelto di vaccinarsi prima del loro turno "per dare l'esempio", il governatore del Veneto è stato invece chiaro ed ha così risposto alle sollecitazioni sull'argomento: «Io ho aspettato il mio turno, ho prenotato con il mio telefonino, ho avuto anch'io le mie difficoltà, e poi mi sono presentato quanto toccava a me».