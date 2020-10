Zaia fa il punto sul Covid-19: «Spero che stasera dolcetto o scherzetto non funzioni»

Dalla sede della Protezione Civile di Marghera il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ha fatto il punto sull'emergenza sanitaria in atto, fornendo i dati aggiornati e spiegando la nuova ordinanza che riguarda l'esecuzione di tamponi rapidi da parte dei medici di base. Sempre Zaia ha rinnovato poi le raccomandazioni alla popolazione veneta, chiedendo di rispettare le norme anti Covid e di fare il sacrificio di rinunciare alla festa di Halloween.

I DATI

Sono 2.328.514 i tamponi eseguiti, 56.953 i casi positivi totali, di cui 2697 emersi nelle ultime ore. 18007 persone si trovano in isolamento. 908 sono i ricoverati in area non critica, 127 quelli in terapia intensiva, 2401 sono i decessi di persone colpite dal coronavirus. 4750 i pazienti dimessi.