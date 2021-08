Luca Zaia: «Preoccupato dall'aumento dei ricoveri. Il 70% non è vaccinato»

Si è tenuto nella sede della giunta regionale a Palazzo Balbi, il punto stampa del 10 agosto del presidente veneto Luca Zaia, che ha così commentato l'aumento della pressione ospedaliera di questa estate: «Non vi nascondo che sono preoccupato per questo lento aumento dei ricoverati in ospedale per covid, ma gli esperti ci dicono che entro la metà di agosto si dovrebbe arrivare al giro di boa».

Il governatore ha aggiunto che il 70% delle persone che attualmente si trovano ricoverate in ospedale non è vaccinata e «il modello previsionale spiega che nelle prossime settimane la percentuale dei pazienti non immunizzati è destinata a crescere». In questo momento sarebbero 23 i pazienti con meno di 50 anni in terapia intensiva.

Zaia inoltre ha aggiunto che la Regione sta andando avanti sulla questione relativa alla validazione dei test salivari. «La nostra sfida - ha detto- è quella di utilizzare un tampone meno invasivo di quello nasale, per avviare un nuovo progetto di scuole sentinella con lezioni in presenza al 100%. Alle famiglie, - ha proseguito - dico che vogliamo che le scuole da settembre siano aperte. C'è qualcuno che dice che dovremmo garantire i due canali (in presenza e dad, ndr) ma abbiamo deciso che tutti gli studenti torneranno sui banchi, e così sarà».